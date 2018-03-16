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В Минфине объяснили, почему МВФ не понравился законопроект о введении налога на выведенный капитал


фото: Politeka
Обращение Администрации президента к МВФ по поводу реакции на законодательную инициативу ввести в Украине налог на выведенный капитал усложняет введение указанного налога

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что представители АП должны были бы сначала поинтересоваться позицией Минфина по поводу этого законопроекта, а не обращаться к МВФ.

"Теперь это создало определенные трудности как для президента, так и для нас. Но думаю, мы выйдем из этой ситуации", - подчеркнул Данилюк.

По его словам, законопроект не предусматривает, каким образом должны компенсироваться бюджетные потери при замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Эти факторы можно учесть в бюджетной резолюции и направить ее в Раду пакетом с соответствующим законопроектом.

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"Почему МВФ отреагировал негативно? Потому что Администрация президента почему-то решила отправить туда сам законопроект. Ну конечно, МВФ видит риски, что есть план ввести такой законопроект без компенсаторов", - пояснил Данилюк.

Он добавил, что, согласно расчетам Министерства, бюджетные потери от замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал составят 25 млрд грн в первый год, а во второй - 31 млрд грн. Не исключено, что потери будут и через три года.

При этом компенсировать эти потери можно только путем сокращения бюджетных расходов, а компенсаторы следует согласовать не только с правительством.

"Это должно быть согласовано всеми коллегами в правительстве и не только. Бюджет касается всех - и местных органов власти, всех органов власти, в том числе Рады. Если эти компенсаторы будут найдены, мы направим этот проект закона в парламент. Если нет... Это безответственно", - подытожил Данилюк.

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