В Минфине объяснили, почему МВФ не понравился законопроект о введении налога на выведенный капитал
Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, сообщает "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что представители АП должны были бы сначала поинтересоваться позицией Минфина по поводу этого законопроекта, а не обращаться к МВФ.
"Теперь это создало определенные трудности как для президента, так и для нас. Но думаю, мы выйдем из этой ситуации", - подчеркнул Данилюк.
По его словам, законопроект не предусматривает, каким образом должны компенсироваться бюджетные потери при замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Эти факторы можно учесть в бюджетной резолюции и направить ее в Раду пакетом с соответствующим законопроектом.
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"Почему МВФ отреагировал негативно? Потому что Администрация президента почему-то решила отправить туда сам законопроект. Ну конечно, МВФ видит риски, что есть план ввести такой законопроект без компенсаторов", - пояснил Данилюк.
Он добавил, что, согласно расчетам Министерства, бюджетные потери от замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал составят 25 млрд грн в первый год, а во второй - 31 млрд грн. Не исключено, что потери будут и через три года.
При этом компенсировать эти потери можно только путем сокращения бюджетных расходов, а компенсаторы следует согласовать не только с правительством.
"Это должно быть согласовано всеми коллегами в правительстве и не только. Бюджет касается всех - и местных органов власти, всех органов власти, в том числе Рады. Если эти компенсаторы будут найдены, мы направим этот проект закона в парламент. Если нет... Это безответственно", - подытожил Данилюк.
- Отметим, ранее заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив отметил, что МВФ настаивает на доработке президентского законопроекта о налоге на выведенный капитал.
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