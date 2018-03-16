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В Киеве неизвестный убил мужчину посреди "Пузатой хаты"

На Подоле на киевской улице Верхний Вал произошло убийство средь бела дня в ресторане "Пузата Хата"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Отмечается, что парень получил ножевое ранение в шею прямо в заведении общественного питания. Посетители и персонал заведения сразу бросились ему на помощь.

Несмотря на это, было уже поздно: от полученных травм мужчина 1989 года рождения скончался. Сейчас на месте событий работают следователи, которые опрашивают свидетелей и девушку погибшего.

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