В Киеве неизвестный убил мужчину посреди "Пузатой хаты"

16 марта, 2018, 13:08

На Подоле на киевской улице Верхний Вал произошло убийство средь бела дня в ресторане "Пузата Хата"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Отмечается, что парень получил ножевое ранение в шею прямо в заведении общественного питания. Посетители и персонал заведения сразу бросились ему на помощь.

Несмотря на это, было уже поздно: от полученных травм мужчина 1989 года рождения скончался. Сейчас на месте событий работают следователи, которые опрашивают свидетелей и девушку погибшего.