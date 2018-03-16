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В Киеве на территории стройплощадки нашли тело 12-летней девочки

В Святошинском районе Киева на территории стройплощадки недостроенного дома нашли тело девочки 2005 года рождения

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Отмечается, что девочка ушла из дома 14 марта и с того времени ее разыскивали родители и полиция. Сегодня ее нашли мертвой на проспекте Победы, 133.

На месте работают следователи, которые и будут устанавливать причины смерти. По неофициальной информации, девочка скончалась из-за падения с высоты.

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