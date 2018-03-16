В Грузии на курорте неисправный подъемник разбросал людей: госпитализированы 8 человек, есть украинцы
Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".
По предварительной информации, авария на канатке произошла из-за отключения электроэнергии. Несколько кабинок, в которых находились пассажиры, съехали вниз к нижней станции канатной дороги, где застряли и перевернулись.
Пассажиры пытались выпрыгивать из кабинок до того, как они доедут до нижней станции, те, кто не успели, просто повылетали наземь.
На месте работали три экипажа спасателей и медиков. Пострадавших перевезли в больницы Гудаури. По уточненным данным, всего были госпитализировано 8 человек. У большинства из них открытые переломы и травмы головы.
Среди пострадавших четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии, который уже покинул медицинское учреждение. Также сообщается, что одна из пострадавших беременна.
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