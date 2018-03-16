В Грузии на курорте неисправный подъемник разбросал людей: госпитализированы 8 человек, есть украинцы

16 марта, 2018, 13:49

В Грузии на курорте Гудаури подъемник внезапно уехал в другую сторону, раскидывая пассажиров и сбивая людей, попадавшихся на пути

Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".

По предварительной информации, авария на канатке произошла из-за отключения электроэнергии. Несколько кабинок, в которых находились пассажиры, съехали вниз к нижней станции канатной дороги, где застряли и перевернулись.

Пассажиры пытались выпрыгивать из кабинок до того, как они доедут до нижней станции, те, кто не успели, просто повылетали наземь.

На месте работали три экипажа спасателей и медиков. Пострадавших перевезли в больницы Гудаури. По уточненным данным, всего были госпитализировано 8 человек. У большинства из них открытые переломы и травмы головы.

Среди пострадавших четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии, который уже покинул медицинское учреждение. Также сообщается, что одна из пострадавших беременна.