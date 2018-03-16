В ГПУ назвали причину обысков на "Новой почте"
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
По ее словам, генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий.
По данным ГФС, должностные лица группы родственных компаний использовали схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных денежных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что привело к неуплате налогов в особо крупных размерах, - написала Сарган.
На следующей неделе генпрокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов "Новой почты". Если доказательств нарушения законодательства со стороны "Новой почты" не будет добыто, уголовное производство будет закрыто.
- 16 марта сотрудники Генпрокуратуры проводили обыски в офисах "Новой почты".
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