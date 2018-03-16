В Бельгии бар поставил охранную систему на каждый пивной бокал

16 марта, 2018, 00:27

Бельгийский бар The Beer Wall поставил на каждый свой пивной бокал охранную систему, предупреждающую, если бокал выносят из здания

Об этом пишет The Telegraph.

По словам владельца заведения Филиппа Маесом, на такие меры пришлось пойти из-за того, что ежегодно посетители воруют у паба четыре тысячи бокалов.

По словам Маесом, чаще всего посуду воруют туристы. У бельгийцев есть отдельный бокал почти под каждый сорт пива.

Чаще всего люди воровали с The Beer Wall пивные стаканы в форме песочных часов. Система безопасности обошлась бару в 4 тысячи евро.