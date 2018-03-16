Украинские журналисты выразили недоверие НСЖУ из-за лжи о притеснениях прессы

16 марта, 2018, 16:34

Несколько украинских медийных организаций заявили о недоверии руководству Национального союза журналистов Украины, объяснив это искажением информации относительно свободы слова в Украине и состояния украинского медиарынка

Об этом сообщает общественная организация Институт массовой информации.

Кроме Института массовой информации, к заявлению приобщились ОО "Детектор медиа", Институт демократии им. Пилипа Орлика, Центр демократии верховенства права, "Интерньюс Украина" и Могилянская школа журналистики.

"В течение последнего года руководство Национального союза журналистов Украины осуществляло системное манипулирование понятиями и подавало недостоверные данные о состоянии безопасности журналистов, о ходе отдельных медиареформ и о медиарынке в целом, что не только вводило в заблуждение украинскую общественность, но и дезинформировало международное сообщество", - утверждают журналисты.

Как пример они приводят заявление НСЖУ о нападении на помощника директора порта "Черноморск" члена НСЖУ Владимира Букача. Журналисты утверждают, что в сообщениях о нападениях на журналистов НСЖУ относит к их числу своих членов, которые не занимаются журналистской деятельностью.

"Заявляя о "90 случаях физической агрессии", зафиксированных в 2017 году, НСЖУ в то же время молчит о еще почти 100 случаях применения физической агрессии в отношении реально работающих журналистов, которые также зафиксированы в 2017 году. НСЖУ не раскрывает понятие "физической агрессии" а до самого перечня выборочно включены как избиение, так и препятствия и угрозы, а также случаи, вообще не связанные с журналистской деятельностью", - говорится в заявлении.

Также журналисты утверждают, что НСЖУ вводит в заблуждение мировое сообщество относительно притеснений журналистов. В частности, не соответствуют действительности заявления НСЖУ о полном отсутствии расследований случаев давления на прессу. Так, глава НСЖУ Сергей Томиленко заявляет об "отсутствии наказаний" и "нулевом уровне раскрываемости преступлений", однако в прошлом году в суды передали 23 таких дела, в которых уже вынесли 5 обвинительных приговоров.

"Несмотря на неутешительную статистику наказаний за препятствование журналистской деятельности, по данным ГПУ, в 2017 году в суд было передано 23 дела за "журналистскими статьями", а суды вынесли 9 приговоров, из них 5 - обвинительных. Заявления главы НСЖУ не только не соответствуют действительности, но и вызывают охлаждающий эффект в сфере защиты прав журналистов, создавая впечатление тотальной безнаказанности для нападающих", - говорится в заявлении.

При этом Томиленко после начала российской военной агрессии отстаивал сотрудничество с Россией в рамках проекта "Две страны - одна профессия".

Кроме того, НСЖУ приводят количество избитых на Майдане журналистов, не уточняя, откуда взяли данные.

"Руководство НСЖУ заявляет о "271 журналисте", избитом на Майдане, и о полном отсутствии расследований и наказаний в делах этих избиений. Но и в этом случае информация о полном отсутствии расследований и наказаний не соответствует действительности, а цифры, которые называет руководство НСЖУ, существенно отличаются от цифр других медийных организаций", - заявляют журналисты.

При этом НСЖУ в течение года не обнародовало своего перечня указанных пострадавших.

Медийные организации назвали политической манипуляцией резолюцию НСЖУ, провозглашенную по результатам круглого стола о свободе слова 2 марта 2018 года, в которой требуют остановить работу регуляторных органов до окончания парламентских и президентских выборов с аргументацией, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания является "кнутом, который влияет на редакционную политику телеканалов".

"Остановка работы регуляторов приведет лишь к росту дезинформации и манипуляций на олигархических каналах, неконкурентной политической борьбы с привлечением самых грязных медийных технологий, сужая пространство для плюрализма и независимой журналистики", - утверждают авторы заявления о недоверии НСЖУ.

Журналисты также обвинили НСЖУ в действиях в интересах олигархов.

"Мы системно выступаем за принятие нового законодательства о аудиовизуальных услугах и считаем его состоянию на теперь приоритетной медиареформой, которая позволит запустить процессы сорегуляции и добавит возможностей для появления качественного медиаконтента на телеканалах и борьбы с дезинформацией. В течение последних двух лет Национальная рада начала (впервые за 20 лет!) реагировать на откровенные нарушения в деятельности вещателей, которые разжигают вражду, показывают недопустимый для детской аудитории контент или распространяют манипулятивные "новости". Зато позиция руководства НСЖУ в отношении регуляции медиарынка откровенно играет на руку олигархическим владельцам телеканалов", - считают подписанты заявления.

Подписанты призвали журналистов, государственные органы и международные организации не использовать предоставленную НСЖУ информацию.

"Мы не рекомендуем журналистам, государственным институтам и международным организациям использовать информацию о состоянии украинской медиасферы, предоставленную руководством НСЖУ, без надлежащей проверки из других источников. Мы считаем, что украинскок медийнок сообщество должно инициировать создание совершенно новой членской журналистской организации, созданной на принципах независимости, подотчетности и прозрачности", - подытожили авторы заявления.