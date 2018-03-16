Украина завоевала шестое золото на Паралимпиаде: Победу принес биатлонист Лукьяненко

16 марта, 2018, 09:21

Украинец Виталий Лукьяненко завоевал шестую золотую награду на XII зимних Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что Лукьяненко пришел первым в биатлонной гонке на 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения. Второе место в соревновании также занял украинец - Александр Казик.

Лукьяненко принимает участие в Паралимпиаде уже в шестой раз и завоевал шесть золотых наград, а всего 11 паралимпийских медалей.

Сейчас команда украинских спортсменов завоевала уже 19 медалей - 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.