Украина завоевала шестое золото на Паралимпиаде: Победу принес биатлонист Лукьяненко
16 марта, 2018, 09:21
Украинец Виталий Лукьяненко завоевал шестую золотую награду на XII зимних Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане
Об этом сообщает "Укринформ".
Отмечается, что Лукьяненко пришел первым в биатлонной гонке на 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения. Второе место в соревновании также занял украинец - Александр Казик.
Лукьяненко принимает участие в Паралимпиаде уже в шестой раз и завоевал шесть золотых наград, а всего 11 паралимпийских медалей.
Сейчас команда украинских спортсменов завоевала уже 19 медалей - 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.
- 10 марта биатлонисты Людмила Ляшенко и Игорь Рептюх принесли Украине первые награды на Паралимпийских играх в Пхенчхане.
- 12 марта украинец Игорь Рептюх получил третью золотую награду на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
- 13 марта молодой спортсмен Тарас Радь добыл для Украины четвертую золотую награду на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
- В тот же день лыжница Оксана Шишкова завоевала свою первую золотую медаль на Паралимпиаде-2018. В предыдущие дни спортсменка завоевала два серебра.
- Ранее сообщалось, что на Паралимпиаде в Пхенчхане подняли украинский флаг. Соревнования продлятся до 18 марта.
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