Украина среди лидеров. Как выглядит общий медальный зачет Паралимпиады-2018
Сегодня украинцы завоевали сразу две медали в биатлонной гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения. Паралимпийским чемпионом стал Виталий Лукьяненко, серебро завоевал Александр Казик.
Второй среди биатлонисток финишировала Оксана Шишкова в гонке на 12,5 км, для которой эта награда стала уже в Пхенчхане пятой. Ранее украинская мультимедалистка завоевала золото в гонке на 10 км и серебро на дистанции 6 км в биатлоне, а также серебро в гонке на 15 км и бронзу в спринте на 1,5 км в лыжных гонках.
Всего на счету сборной Украины 19 наград - 6 золотых, 6 србіних и 7 бронзовых. Лидирует в медальном зачете команда США (11-12-7).
- 10 марта Биатлонисты Людмила Ляшенко и Игорь Рептюх принесли Украине первые награды на Паралимпийских играх в Пхенчхане.
-
12 марта украинец Игорь Рептюх получил третью золотую награду на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
-
13 марта молодой спортсмен Тарас Радь добыл для Украины четвертую золотую награду на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
-
В тот же день лыжница Оксана Шишкова завоевала свою первую золотую медаль на Паралимпиаде-2018. В предыдущие дни спортсменка завоевала два серебра.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-