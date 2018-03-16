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Украина среди лидеров. Как выглядит общий медальный зачет Паралимпиады-2018


фото: paralympic.org.ua
Сегодня сборная Украины завоевала на Паралимпиаде в Пхенчхане три награды и улучшила позиции в медальном зачете

Сегодня украинцы завоевали сразу две медали в биатлонной гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения. Паралимпийским чемпионом стал Виталий Лукьяненко, серебро завоевал Александр Казик.

Второй среди биатлонисток финишировала Оксана Шишкова в гонке на 12,5 км, для которой эта награда стала уже в Пхенчхане пятой. Ранее украинская мультимедалистка завоевала золото в гонке на 10 км и серебро на дистанции 6 км в биатлоне, а также серебро в гонке на 15 км и бронзу в спринте на 1,5 км в лыжных гонках.

Всего на счету сборной Украины 19 наград - 6 золотых, 6 србіних и 7 бронзовых. Лидирует в медальном зачете команда США (11-12-7).

 

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