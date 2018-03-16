Украина будет настаивать на трехсторонних переговорах с Россией и ЕС относительно транзита газа после 2019 года, - заместитель министра

16 марта, 2018, 18:14

До 2019 года Украина будет отталкиваться от решения Стокгольмского суда относительно транзита российского газа, а затем инициировать трехсторонние переговоры с Россией и ЕС

Об этом заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности по европейской интеграции Наталья Бойко.

Заместитель отметила, что стоит дать “Нафтогазу” время, чтобы сформировать новую позицию относительно транзитного тарифа российского газа через Украину. Тем не менее, пока Украина будет отталкиваться от решения Стокгольмского арбитража и до 2019 года будет настаивать на его исполнении.

"Дальше будем настаивать на переговорах в трехстороннем формате: Украина, Европа и "Газпром" для того, чтобы понять, что будет с украинским транзитом после 2019 года", - пояснила Бойко.

Она добавила, что в Европе уже проходит процесс оценки российских активов для ареста в случае отказа "Газпрома" от выплат Украине.

"Мы ожидаем, что "Газпром" не будет откровенно саботировать решение Стокгольмского арбитража. Если они захотят это делать, то уже сейчас идет процесс оценки их активов в Европе и тех путей, которые могут быть использованы для ареста не только имущества и активов, но и корпоративных прав и акций”, - отметила Бойко.

По словам заместителя, в рамках исполнительных производств все российские активы "Газпрома" в Украине уже конфискованы, или находятся в процессе конфискации.