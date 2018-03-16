У Сенцова значительно ухудшилось состояние здоровья, - сестра режиссера

16 марта, 2018, 21:29

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прислал письмо, в котором пишет об ухудшении состояния здоровья

Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в Facebook.

"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него сыплются зубы и выпадают волосы. Он отмечает, что там (в колонии — ред.) здоровья меняется медленно, но безвозвратно", - написала Каплан.