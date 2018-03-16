У Сенцова значительно ухудшилось состояние здоровья, - сестра режиссера
16 марта, 2018, 21:29
Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прислал письмо, в котором пишет об ухудшении состояния здоровья
Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в Facebook.
"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него сыплются зубы и выпадают волосы. Он отмечает, что там (в колонии — ред.) здоровья меняется медленно, но безвозвратно", - написала Каплан.
- Напомним, украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченка задержали в Крыму российские силовики в мае 2014 года, обвинив их в терроризме.
- Олега Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы.
- В феврале 2018 года Сенцов позвонил сестре Натальи Каплан из исправительной колонии №8 "Белый медведь") в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа - из-за Полярного круга.
- Адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что в Олега Сенцова начались проблемы с сердцем.
- Представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что украинских политзаключенных Романа Сущенко и Олега Сенцова могут обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных к 13 и 14 годам лишения свободы.
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