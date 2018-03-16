У Рады есть неделя, чтобы отменить декларации для активистов. Альтернатива - позор страны, - замглавы АП
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.
Он заметил, что осталась одна неделя для отмены электронных деклараций для антикоррупционных активистов и решения проблем электронного декларирования наблюдательных советов государственных предприятий и иностранцев.
По его словам, у украинского парламента остается немного реальных опций по этому вопросу.
"ЗП №6674 (за основу и в целом с учетом замечаний Венецианской комиссии), или ЗП №6271 (за основу и в целом), но с добавлением изменений, по поводу электронного декларирования членами наблюдательных советов и нерезидентами, либо поправки по этим вопросам в другие законы, которые на этапе второго чтения, или вообще отсрочку прошлогодних мартовских "одиозных" правок для решения вопроса политически", - подчеркнул Шимкив.
Он добавил, что реально депутаты будут иметь только два дня на следующей неделе для принятия решений по декларациям.
"Альтернатива - позор страны в международной среде с 1 апреля. Грустно и обидно это", - подытожил Шимкив.
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