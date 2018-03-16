 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У Рады есть неделя, чтобы отменить декларации для активистов. Альтернатива - позор страны, - замглавы АП


фото: radiosvoboda
У Верховной Рады осталась одна неделя, чтобы отменить обязательное заполнение электронных деклараций для антикоррупционных активистов

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

Он заметил, что осталась одна неделя для отмены электронных деклараций для антикоррупционных активистов и решения проблем электронного декларирования наблюдательных советов государственных предприятий и иностранцев.

По его словам, у украинского парламента остается немного реальных опций по этому вопросу.

"ЗП №6674 (за основу и в целом с учетом замечаний Венецианской комиссии), или ЗП №6271 (за основу и в целом), но с добавлением изменений, по поводу электронного декларирования членами наблюдательных советов и нерезидентами, либо поправки по этим вопросам в другие законы, которые на этапе второго чтения, или вообще отсрочку прошлогодних мартовских "одиозных" правок для решения вопроса политически", - подчеркнул Шимкив.

Он добавил, что реально депутаты будут иметь только два дня на следующей неделе для принятия решений по декларациям.

"Альтернатива - позор страны в международной среде с 1 апреля. Грустно и обидно это", - подытожил Шимкив.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

16 марта, 2018 пятница

15 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать