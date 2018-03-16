У Порошенко готовят поправки к Конституции для вступления в НАТО
Об этом Порошенко заявил во время визита на Луганщине, передает Еспресо.TV.
"Мы будем настаивать на принятии плана действий по членству в НАТО для Украины. Я уже отдал распоряжение готовить проект поправок к Конституции, который на уровне основного закона закрепит наше стремление к вступлению в НАТО и Евросоюз", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что россияне считают войну против Украины первым этапом войны против НАТО.
"Пусть наши партнеры по НАТО даже не сомневаются, что российские генералы считают войну на востоке Украины лишь первым этапом войны с Альянсом. Это несмотря на то, что Украина еще не является его членом. Сейчас наконец мы имеем статус аспиранта - страны, которая претендует на членство вместе с нашими партнерами Грузией и другими государствами", - добавил Порошенко.
- Напомним, Североатлантический альянс признал за Украиной статус аспиранта на вступление в НАТО.
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