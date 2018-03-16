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Тимошенко наняла американских политтехнологов, работавших на Трампа, - СМИ


фото: tymoshenko.ua
Юлия Тимошенко в подготовке к президентским выборам 2019 года наняла американских лоббистов, которые работали на кампанию Дональда Трампа

Фирма Avenue Strategies, которую возглавляет Берри Беннетт, подала в Министерство юстиции документы, где говорится, что Юлия Тимошенко при посредничестве компании из Делавера Two Path будет ежемесячно платить за лоббистские услуги $65 тысяч, сообщает The Hill.

Лоббистские услуги, среди прочего, предусматривают "исследования, связи с правительством, PR, стратегические консультации". Лоббисты также будут помогать Тимошенко налаживать связи с конгрессменами, членами правительства, и помогать отвечать на запросы и просьбы правительства США.

Глава лоббистской компании Беннетт, который работал старшим советником кампании Трампа, сообщил, что будет работать "только персонально на Тимошенко, чтобы организовать несколько ее визитов в США.

Лоббистскую фирму Avenue Strategies основали Беннетт и Кори Левандовски, оба работали советниками кампании Трампа. В прошлом году Левандовски оставил фирму.

Имя Тимошенко в США также звучит в расследовании российского влияния прокурора Роберта Мюллера. Юрист из Дании Алекс ван дер Зваан, который в 2012 году помогал украинскому правительству оправдать заключение Тимошенко, в феврале 2018 года признал себя виновным в том, что лгал ФБР о его связях с Манафортом и Гейтсом, клиентом которых было правительство Януковича.

  • Напомним, в августе 2017 года ФБР без предупреждения обыскало дом политтехнолога Пола Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентах.
  • Перед этим ФБР выявило 13 "подозрительных" транзакций со счетов офшорных компаний, связанных с Манафортом, на сумму около $3 млн. Представители ФБР подозревают его в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича.
  • Федеральный специальный совет США 30 октября выдвинул обвинения против бывшего руководителя кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.
  • Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с русскими и его работы с Януковичем.
  • 23 февраля спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новое обвинительное заключение, которое утверждает, что Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.
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