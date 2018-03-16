Тимошенко наняла американских политтехнологов, работавших на Трампа, - СМИ

16 марта, 2018, 16:35

Юлия Тимошенко в подготовке к президентским выборам 2019 года наняла американских лоббистов, которые работали на кампанию Дональда Трампа

Фирма Avenue Strategies, которую возглавляет Берри Беннетт, подала в Министерство юстиции документы, где говорится, что Юлия Тимошенко при посредничестве компании из Делавера Two Path будет ежемесячно платить за лоббистские услуги $65 тысяч, сообщает The Hill.

Лоббистские услуги, среди прочего, предусматривают "исследования, связи с правительством, PR, стратегические консультации". Лоббисты также будут помогать Тимошенко налаживать связи с конгрессменами, членами правительства, и помогать отвечать на запросы и просьбы правительства США.

Глава лоббистской компании Беннетт, который работал старшим советником кампании Трампа, сообщил, что будет работать "только персонально на Тимошенко, чтобы организовать несколько ее визитов в США.

Лоббистскую фирму Avenue Strategies основали Беннетт и Кори Левандовски, оба работали советниками кампании Трампа. В прошлом году Левандовски оставил фирму.

Имя Тимошенко в США также звучит в расследовании российского влияния прокурора Роберта Мюллера. Юрист из Дании Алекс ван дер Зваан, который в 2012 году помогал украинскому правительству оправдать заключение Тимошенко, в феврале 2018 года признал себя виновным в том, что лгал ФБР о его связях с Манафортом и Гейтсом, клиентом которых было правительство Януковича.