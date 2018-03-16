 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Террорист на автомобиле врезался в группу израильских солдат, есть жертвы

На шоссе на Западном берегу реки Иордан террорист на автомобиле врезался в группу солдат израильской армии

Два человека погибли и еще двое пострадали, сообщает Ynetnews.

Пострадавших на вертолетах доставили в медицинский центр в городе Петах-Тиква. Один из них находится в критическом состоянии; у второго травмы средней тяжести, сообщили представители центра.

Как сообщает The Jerusalem Post, нападавший - 26-летний палестинец Аллах Кахба - скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали. Он получил легкие ранения и после допроса был доставлен в медицинский центр.

Армия обороны Израиля назвала нападение терактом, сообщает Haaretz. Водитель увидел солдат на дороге и намеренно направил машину на них.

Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" одобрили нападение. Представители ХАМАСа заявили, что теракт произошел ровно через 100 дней после того, как президент США Дональд Трамп официально объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать