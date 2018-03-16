 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Стало известно, сколько "Динамо" и "Шахтер" заработали в еврокубках


фото: eurosport.fr
Обнародован размер призовых, которые украинские футбольные клубы получат за выступление в еврокубках

Согласно данным официального сайта УЕФА, пять украинских участников еврокубков совокупно заработали 35,4 млн евро.

Больше всех за выступление в Лиге чемпионов получил "Шахтер" - 24,7 млн евро. 12,7 млн евро - за участие в групповом этапе турнира, 6 млн евро за четыре победы (1,5 млн евро за каждую) и 6 млн евро за выход в 1/8 финала.

"Динамо" заработало в Лиге Европы 6,7 млн евро (2,6 млн евро за участие в турнире, 1,44 млн евро за четыре победы (360 тыс. евро за каждую), 120 тыс. евро за ничью, 600 тыс. евро за выход из группы с первого места, 500 тыс. евро за участие в 1/16 финала турнира, 750 тыс. евро за выход в 1/8 финала. Еще 260 тыс. евро киевляне получат в качестве солидарной выплаты за невыход в Лигу чемпионов и бонус в размере 420 тыс. евро за участие команды в третьем квалификационном раунде ЛЧ.

"Заря" заработала в Лиге Европы 3,32 млн евро по итогам группового этапа (2,6 млн евро за участие и 720 тыс. евро за две победы).

"Александрия", которая играла в Лиге Европы, получит 480 тыс. евро (235 тыс. евро - за участие в третьем отборочном раунде, 245 тыс. евро - за участие в раунде плей-офф). "Олимпик" заработал 235 тыс. евро за участие в третьем отборочном раунде.

"Шахтер" в 1/8 финала Лиги чемпионов не смог одолеть итальянскую "Рому".

"Динамо" дошло до 1/8 финала Лиги Европы, где оказалось слабее другого итальянского клуба - "Лацио".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

16 марта, 2018 пятница

15 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать