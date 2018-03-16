Стало известно, сколько "Динамо" и "Шахтер" заработали в еврокубках
Согласно данным официального сайта УЕФА, пять украинских участников еврокубков совокупно заработали 35,4 млн евро.
Больше всех за выступление в Лиге чемпионов получил "Шахтер" - 24,7 млн евро. 12,7 млн евро - за участие в групповом этапе турнира, 6 млн евро за четыре победы (1,5 млн евро за каждую) и 6 млн евро за выход в 1/8 финала.
"Динамо" заработало в Лиге Европы 6,7 млн евро (2,6 млн евро за участие в турнире, 1,44 млн евро за четыре победы (360 тыс. евро за каждую), 120 тыс. евро за ничью, 600 тыс. евро за выход из группы с первого места, 500 тыс. евро за участие в 1/16 финала турнира, 750 тыс. евро за выход в 1/8 финала. Еще 260 тыс. евро киевляне получат в качестве солидарной выплаты за невыход в Лигу чемпионов и бонус в размере 420 тыс. евро за участие команды в третьем квалификационном раунде ЛЧ.
"Заря" заработала в Лиге Европы 3,32 млн евро по итогам группового этапа (2,6 млн евро за участие и 720 тыс. евро за две победы).
"Александрия", которая играла в Лиге Европы, получит 480 тыс. евро (235 тыс. евро - за участие в третьем отборочном раунде, 245 тыс. евро - за участие в раунде плей-офф). "Олимпик" заработал 235 тыс. евро за участие в третьем отборочном раунде.
"Шахтер" в 1/8 финала Лиги чемпионов не смог одолеть итальянскую "Рому".
"Динамо" дошло до 1/8 финала Лиги Европы, где оказалось слабее другого итальянского клуба - "Лацио".
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