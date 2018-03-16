США приветствовали назначение Смолия и напомнили, что Нацбанк должен быть независимым
16 марта, 2018, 11:55
Посольство США приветствовало решение Верховной Рады о назначении Якова Смолия главой Национального банка
Об этом сообщает пресс-центр американского посольства в Киеве в своем аккаунте в Twitter.
"Приветствуем нового главу Нацбанка Якова Смолия. Надеемся на плодотворное сотрудничество с Вами и Вашей командой. Независимый Национальный банк - крайне важен для экономического роста Украины", - отметили в ведомстве.
Отметим, накануне Международный валютный фонд также приветствовал назначение Смолия главой Нацбанка.
15 марта 2018 Верховная Рада приняла решение об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Нацбанка. Последняя ушла в отставку еще в мае 2017 года.
11 мая 2017 ее обязанности стал исполнять заместитель Яков Смолий. Его же вчера назначили новым главой Нацбанка.
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