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США приветствовали назначение Смолия и напомнили, что Нацбанк должен быть независимым

Посольство США приветствовало решение Верховной Рады о назначении Якова Смолия главой Национального банка

Об этом сообщает пресс-центр американского посольства в Киеве в своем аккаунте в Twitter.

"Приветствуем нового главу Нацбанка Якова Смолия. Надеемся на плодотворное сотрудничество с Вами и Вашей командой. Независимый Национальный банк - крайне важен для экономического роста Украины", - отметили в ведомстве.

Отметим, накануне Международный валютный фонд также приветствовал назначение Смолия главой Нацбанка.

 

15 марта 2018 Верховная Рада приняла решение об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Нацбанка. Последняя ушла в отставку еще в мае 2017 года.

11 мая 2017 ее обязанности стал исполнять заместитель Яков Смолий. Его же вчера назначили новым главой Нацбанка.

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