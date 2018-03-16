США приветствовали назначение Смолия и напомнили, что Нацбанк должен быть независимым

16 марта, 2018, 11:55

Посольство США приветствовало решение Верховной Рады о назначении Якова Смолия главой Национального банка

Об этом сообщает пресс-центр американского посольства в Киеве в своем аккаунте в Twitter.

"Приветствуем нового главу Нацбанка Якова Смолия. Надеемся на плодотворное сотрудничество с Вами и Вашей командой. Независимый Национальный банк - крайне важен для экономического роста Украины", - отметили в ведомстве.

Отметим, накануне Международный валютный фонд также приветствовал назначение Смолия главой Нацбанка.

15 марта 2018 Верховная Рада приняла решение об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Нацбанка. Последняя ушла в отставку еще в мае 2017 года.

11 мая 2017 ее обязанности стал исполнять заместитель Яков Смолий. Его же вчера назначили новым главой Нацбанка.