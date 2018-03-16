Сознательная политическая манипуляция, - МИД о требовании Венгрии ввести миссию ООН на Закарпатье
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью украинскому изданию BBC.
Комментируя последние заявления Венгрии о введении миссии ОБСЕ на Закарпатье, он отметил, что венгерская сторона по форме и атмосферой своих заявлений уже "вплотную приблизилась к красной линии".
"То, что делает сейчас Венгрия - это сознательная политическая манипуляция или откровенное искажение реальности. Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье", - подчеркнул Климкин.
По его словам, второе нападение на помещение венгерского сообщества организовала российская ФСБ, поэтому российские власти могут снова прибегнуть к провокациям.
- Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде во второй раз за месяц подожгли здание Общества венгерской культуры в Закарпатье (ОВКЗ).
- Национальная полиция Украины раскрыла оба эти преступления.
- 6 марта обвиняемому в подрыве офиса Общества венгерской культуры Закарпатья Александру Билобородьку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил о необходимости создания венгерской автономии на территории Закарпатской области.
- В тот же день Общество венгерской культуры в связи с нападениями на их офис в Ужгороде призвало ОБСЕ направить постоянную миссию на Закарпатье.
- 11 марта представители ОБСЕ сообщили, что организация не будет вводить отдельную миссию на Закарпатье.
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