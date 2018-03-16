Сознательная политическая манипуляция, - МИД о требовании Венгрии ввести миссию ООН на Закарпатье

16 марта, 2018, 11:25

В МИД Украины считают, что Венгрия вплотную приблизилась к красной линии из-за заявления о необходимости введения миротворцев ООН на Закарпатье

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью украинскому изданию BBC.

Комментируя последние заявления Венгрии о введении миссии ОБСЕ на Закарпатье, он отметил, что венгерская сторона по форме и атмосферой своих заявлений уже "вплотную приблизилась к красной линии".

"То, что делает сейчас Венгрия - это сознательная политическая манипуляция или откровенное искажение реальности. Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье", - подчеркнул Климкин.

По его словам, второе нападение на помещение венгерского сообщества организовала российская ФСБ, поэтому российские власти могут снова прибегнуть к провокациям.