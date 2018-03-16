Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов

16 марта, 2018, 13:14

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Одним из участников церемонии в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне стал Андрей Шевченко, который является послом финала Лиги чемпионов в Киеве. При процедуре не использовался посев и не разводились клубы из одной страны.

В четвертьфинал попали испанские "Реал", "Барселона" и "Севилья", английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", итальянские "Ювентус" и "Рома", а также немецкая "Бавария".

В итоге сформировались следующие пары:

"Барселона" - "Рома"

"Севилья" - "Бавария"

"Ювентус" - "Реал"

"Ливерпуль" - "Мансестер Сити"

The official result of the #UCLdraw.



Predict the final... pic.twitter.com/YAlLd1tWJK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 марта 2018 г.

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.

Финал Лиги чемпионов 26 мая будет принимать Киев, 15 марта стартовала продажа билетов на решающий матч на "Олимпийском".

"Шахтер" прекратил борьбу в Лиге чемпионов в 1/8 финала, уступив итальянской "Роме".