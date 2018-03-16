Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Одним из участников церемонии в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне стал Андрей Шевченко, который является послом финала Лиги чемпионов в Киеве. При процедуре не использовался посев и не разводились клубы из одной страны.
В четвертьфинал попали испанские "Реал", "Барселона" и "Севилья", английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", итальянские "Ювентус" и "Рома", а также немецкая "Бавария".
В итоге сформировались следующие пары:
"Барселона" - "Рома"
"Севилья" - "Бавария"
"Ювентус" - "Реал"
"Ливерпуль" - "Мансестер Сити"
The official result of the #UCLdraw.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 марта 2018 г.
Predict the final... pic.twitter.com/YAlLd1tWJK
Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.
Финал Лиги чемпионов 26 мая будет принимать Киев, 15 марта стартовала продажа билетов на решающий матч на "Олимпийском".
"Шахтер" прекратил борьбу в Лиге чемпионов в 1/8 финала, уступив итальянской "Роме".
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