Смерть в "Пузатой хате": мужчина сам вонзил себе нож в шею
16 марта, 2018, 15:10
Правоохранители установили, что мужчина совершил самоубийство в киевском ресторане "Пузата хата", а не стал жертвой убийства
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Выяснилось, что в ресторане произошло не убийство, как полагали ранее, а самоубийство. Следователи получили запись с камеры видеонаблюдения, где точно видно, что молодой человек совершил самоубийство, вонзив нож в шею.
Отметим, ранее Вартови сообщили, что парень получил ножевое ранение в шею прямо в заведении "Пузата хата", что находится на улице Верхний Вал. От полученных травм мужчина 1989 года рождения скончался.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-