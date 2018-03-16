Смерть в "Пузатой хате": мужчина сам вонзил себе нож в шею

16 марта, 2018, 15:10

Правоохранители установили, что мужчина совершил самоубийство в киевском ресторане "Пузата хата", а не стал жертвой убийства

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Выяснилось, что в ресторане произошло не убийство, как полагали ранее, а самоубийство. Следователи получили запись с камеры видеонаблюдения, где точно видно, что молодой человек совершил самоубийство, вонзив нож в шею.

Отметим, ранее Вартови сообщили, что парень получил ножевое ранение в шею прямо в заведении "Пузата хата", что находится на улице Верхний Вал. От полученных травм мужчина 1989 года рождения скончался.