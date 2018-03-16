Сколько денег украинские заробитчане перевели из Польши домой. Данные польского МИД

16 марта, 2018, 16:22

Украинские рабочие увеличили в 1,5 раза объем перечислений из Польши домой в 2017 году

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел Польши Бартоша Цихоцкого.

"Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрального банка показывают, что в 2017 году было перечислено 13 млрд злотых - это примерно 100 млрд гривен",- отметил Цихоцкий.

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По данным польских политиков и чиновников, в Польше работает до 2 млн украинцев.

"Конечно, это никакая не благотворительность - это деньги, заработанные этими людьми, но Польша дала возможность заработать эти деньги",- добавил дипломат.