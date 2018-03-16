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Шевченко рассказал, сыграет ли Ярмоленко против Японии и Саудовской Аравии


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, рассчитывает ли в ближайших товарищеских матчах на лидера команды Андрея Ярмоленко

Об этом информирует Команда 1.

"Мы общались с Андреем, и после этого разговора я решил, что будет лучше, если он продолжит набирать форму в составе своего клуба. Была надежда на то, что полузащитник "Боруссии" приступит к работе в общей группе, но пока он тренируется индивидуально", - сказал Шевченко.

 

 

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