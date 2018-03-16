Шевченко рассказал, сыграет ли Ярмоленко против Японии и Саудовской Аравии

16 марта, 2018, 12:20

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, рассчитывает ли в ближайших товарищеских матчах на лидера команды Андрея Ярмоленко

Об этом информирует Команда 1.

"Мы общались с Андреем, и после этого разговора я решил, что будет лучше, если он продолжит набирать форму в составе своего клуба. Была надежда на то, что полузащитник "Боруссии" приступит к работе в общей группе, но пока он тренируется индивидуально", - сказал Шевченко.