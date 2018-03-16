Шевченко рассказал, сыграет ли Ярмоленко против Японии и Саудовской Аравии
16 марта, 2018, 12:20
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, рассчитывает ли в ближайших товарищеских матчах на лидера команды Андрея Ярмоленко
Об этом информирует Команда 1.
"Мы общались с Андреем, и после этого разговора я решил, что будет лучше, если он продолжит набирать форму в составе своего клуба. Была надежда на то, что полузащитник "Боруссии" приступит к работе в общей группе, но пока он тренируется индивидуально", - сказал Шевченко.
- Ярмоленко травмировался в конце января в матче чемпионата Германии против "Фрайбрга".
- Шевченко внес вингера дортмундской "Боруссии" в список футболистов, вызванных на товарищеские матчи с Саудовской Аравией (23 марта в испанской Марбелье) и Японии (27 марта в бельгийском Льеже).
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