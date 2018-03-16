Савченко попала в "чистилище" сайта "Миротворец"
Информация о ней размещена на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что нардеп попала в "чистилище" из-за измены Родине и пособничестве оккупантам Донбасса.
Также основаниями для внесения ее в список стала "подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций, а также подготовка государственного переворота".
Читайте также: Надежда и выстрел "Авроры"
Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что внесет в украинский парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Луценко утверждает, что Савченко готовила теракт в зале Верховной Рады.
Читайте также: Что известно о Рубане и его задержании: «Россотрудничество», Медведчук и гранаты в ящиках
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия из оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчука переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Во время общения с журналистами Надежда Савченко рассказала, что видела, как глава Верховной Рады Андрей Парубий во время Майдана заводил в гостиницу "Украина" снайперов. Впоследствии она опровергла эту информацию: говорит, перепутала Парубия с нардепом Пашинским.
- Савченко также обратилась к Вооруженным силам Украины, заявив, что военный переворот в Украине был "ожидаемым и правильным".
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-