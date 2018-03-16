Савченко попала в "чистилище" сайта "Миротворец"

16 марта, 2018, 08:20

Народный депутат Надежда Савченко внесена в "черный список" сайта "Миротворец"

Информация о ней размещена на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что нардеп попала в "чистилище" из-за измены Родине и пособничестве оккупантам Донбасса.

Также основаниями для внесения ее в список стала "подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций, а также подготовка государственного переворота".

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Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что внесет в украинский парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Луценко утверждает, что Савченко готовила теракт в зале Верховной Рады.

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