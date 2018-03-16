 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россия фактически ведет Третью мировую войну. Климкин объяснил, как это проявляется


фото: day.kyiv.ua
Последние действия России, в частности причастность к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля, показывают, что Кремль фактически ведет Третью мировую войну

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию BBC.

Он отметил, что Украина будет призывать страны Евросоюза осудить и не признавать выборы на территории оккупированного Крыма. Впрочем, в этом деле стоит идти дальше заявлений и стараться ввести санкции против организаторов этих выборов.

"На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет Третью мировую войну, но гибридными методами", - подчеркнул министр.

Климкин отметил, что вопрос стоит не только в том, что в Москве поставили себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна. Ведь Кремль своими действиями показывает, что он сознательно работает против Запада и трансатлантического сообщества.

"Это означает, что возникнет коалиция, которая должна противодействовать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира. Мы должны честно сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы", - подытожил Климкин.

Отметим выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года, в годовщину аннексии Крыма Россией.

  • Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
  • Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

16 марта, 2018 пятница

15 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать