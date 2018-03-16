Россия фактически ведет Третью мировую войну. Климкин объяснил, как это проявляется
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию BBC.
Он отметил, что Украина будет призывать страны Евросоюза осудить и не признавать выборы на территории оккупированного Крыма. Впрочем, в этом деле стоит идти дальше заявлений и стараться ввести санкции против организаторов этих выборов.
"На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет Третью мировую войну, но гибридными методами", - подчеркнул министр.
Климкин отметил, что вопрос стоит не только в том, что в Москве поставили себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна. Ведь Кремль своими действиями показывает, что он сознательно работает против Запада и трансатлантического сообщества.
"Это означает, что возникнет коалиция, которая должна противодействовать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира. Мы должны честно сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы", - подытожил Климкин.
Отметим выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года, в годовщину аннексии Крыма Россией.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
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