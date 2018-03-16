Россия фактически ведет Третью мировую войну. Климкин объяснил, как это проявляется

16 марта, 2018, 11:07

Последние действия России, в частности причастность к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля, показывают, что Кремль фактически ведет Третью мировую войну

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию BBC.

Он отметил, что Украина будет призывать страны Евросоюза осудить и не признавать выборы на территории оккупированного Крыма. Впрочем, в этом деле стоит идти дальше заявлений и стараться ввести санкции против организаторов этих выборов.

"На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет Третью мировую войну, но гибридными методами", - подчеркнул министр.

Климкин отметил, что вопрос стоит не только в том, что в Москве поставили себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна. Ведь Кремль своими действиями показывает, что он сознательно работает против Запада и трансатлантического сообщества.

"Это означает, что возникнет коалиция, которая должна противодействовать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира. Мы должны честно сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы", - подытожил Климкин.

Отметим выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года, в годовщину аннексии Крыма Россией.