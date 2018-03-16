Рецепт Оланда - три инструмента давления на Россию

16 марта, 2018, 13:32

Экс-президент Франции Франсуа Оланд вместе с лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком и главой УГКЦ Святославом Шевчуком торжественно открыл Симпозиум "Революция, Война и их последствия" в Европейском Колледже Натолин в Варшаве, посвященный Украине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время своего выступления Франсуа Оланд затронул тему Минских договоренностей и подробно рассказал, что происходило за закрытыми дверями во время встречи "Нормандской четверки" в Минске 11 февраля 2015 года.

По его словам, на той встрече у каждой стороны были очень конкретные цели - у президента РФ Владимира Путина - выиграть время и захватить как можно большую территорию Украины руками террористов а также добиться ослабления санкций, сохранив влияние на Украину.

Президент Украины Петр Порошенко хотел прекращения боевых действий, наименьшего количества жертв на Донбассе и восстановления контроля над оккупированными территориями. Канцлеру Германии Ангеле Меркель было важно выйти из кризиса, который препятствовал бизнеса, зато Франция ставила перед собой задачу обеспечения безопасности на Востоке Европы.

Франсуа Оланд признал, что "Минск" сегодня реализуется далеко не в полной мере - войска в виде террористов все еще не выведены с Востока Украины, не состоялись предусмотренные соглашением местные выборы и не были внесены соответствующие изменения в Конституцию Украины. Позитивы "Минска", по мнению Оланда, это, прежде всего, вывод тяжелого вооружения и уменьшение человеческих жертв в 6 раз по сравнению с началом агрессии.

По мнению экс-президента Франции, Путин сегодня занят наступлением в Сирии, поэтому не имеет возможности открыть новые фронты. В то же время намерением России, по словам Оланда, является заморозка конфликта на Донбассе и сохранение влияния на украинскую политику.

Ценностью Нормандского формата при таких условиях является возможность дальнейшего давления на РФ и сохранение режима санкций. Еще неиспользованными, по словам Оланда, являются на сегодня энергетические санкции против РФ (несмотря на то что в ЕС заинтересованы в этом инструменте влияния стороны), а также милитарные средства.

В этом контексте Франсуа Оланд вспомнил отмененный им в августе 2015-го контракт о поставке России военных кораблей - "Мистралей", который стоил Франции 1 млрд евро - по мнению Оланда, этими средствами стоило пожертвовать ради безопасности Европы. Он напомнил европейским политикам, что единство, дипломатия в сочетании с санкциями, а также военная сила ЕС являются на сегодня единственным действенным рецептом против развертывания Россией военных конфликтов в мире.