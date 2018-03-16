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Злоумышленница устроила аферу на 250 млн, подделав подпись члена правления банка

Задержана подозреваемая в организации преступной схемы по завладению денежными средствами "Укргазбанка" в сумме 250 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Установлено, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по разрешению проблемной задолженности, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовало подделку ряда документов относительно отчуждения кредитного портфеля.

Злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла в качестве соисполнителей других лиц, которые подыскали нотариуса, который засвидетельствовал незаконные сделки.

В результате указанных действий банк лишается права требования по кредиту, а имущество которое находилось в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки.

38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги, и фиктивном предпринимательстве.

Сейчас по ходатайству прокуратуры в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

"Задержанная не является сотрудником банка, а по информации правоохранительных органов, является организатором преступной группы, подделав подпись одного из членов правления банка. Непосредственный исполнитель данного преступления был задержан в 2017 году", - подчеркнул директор департамента информационной политики, маркетинга и рекламы "Укргазбанка" Владимир Пикалов.

Кроме того, Пикалов отметил, что руководство банка максимально способствовало следствию и благодарно за оперативные и эффективные действия правоохранителей по пресечению этого преступного деяния.

 

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