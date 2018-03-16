"Газпром" должен Украине $8,5 млрд, - Гройсман

16 марта, 2018, 20:37

Согласно решению судей, российский монополист “Газпром” должен Украине $ 8,5 млрд

Об этом премьер-министр заявил в эфире Радио"НВ".

"Газпром нам должен деньги. На сегодняшний день, после решения Стокгольмского арбитража это уже почти $ 8,5 млрд: $ 2,5 млрд по решению Стокгольма и еще $ 6 млрд - по решению украинских судов по иску Антимонопольного комитета и Министерства юстиции", - пояснил он .

Гройсман подчеркнул, что Украина не обсуждает, а выполняет решения Стокгольмского суда.

"А вот Россия в очередной раз показала, что она пренебрегает международным правом и отказывается пока выполнять решение арбитража, которое является абсолютно справедливым", - добавил премьер.

По его словам, в данном случае есть только один вопрос - это действия Украины сегодня по принудительному взысканию. Это возможно благодаря международным процедурам.

"Сегодня Нафтогаз и Минюст этим занимаются до описи и ареста имущества", - подытожил Гройсман.