"Газпром" должен Украине $8,5 млрд, - Гройсман
Об этом премьер-министр заявил в эфире Радио"НВ".
"Газпром нам должен деньги. На сегодняшний день, после решения Стокгольмского арбитража это уже почти $ 8,5 млрд: $ 2,5 млрд по решению Стокгольма и еще $ 6 млрд - по решению украинских судов по иску Антимонопольного комитета и Министерства юстиции", - пояснил он .
Гройсман подчеркнул, что Украина не обсуждает, а выполняет решения Стокгольмского суда.
"А вот Россия в очередной раз показала, что она пренебрегает международным правом и отказывается пока выполнять решение арбитража, которое является абсолютно справедливым", - добавил премьер.
По его словам, в данном случае есть только один вопрос - это действия Украины сегодня по принудительному взысканию. Это возможно благодаря международным процедурам.
"Сегодня Нафтогаз и Минюст этим занимаются до описи и ареста имущества", - подытожил Гройсман.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- НАК "Нафтогаз Украины" назвал отказ российского "Газпрома" от поставок газа согласно произведенной предоплаты нарушением договора и невыполнением решения Стокгольмского международного арбитража.
- Украинцев просят уменьшить температуру в домах на несколько градусов в ответ на шантаж "Газпрома".
- “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной.
- "Газпром" критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочные поставки газа в Украину.
- Тем временем президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Газпром" не может в одностороннем порядке разорвать контракты на поставку газа, а "Нафтогаз" будет требовать возмещения убытков за такие действия в суде.
- "Газпром" заявил, что не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.
- Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко заявила, что в Европе уже проходит процесс оценки российских активов для ареста в случае отказа "Газпрома" от выплат Украине.
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