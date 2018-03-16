"Берковецька банда" подростков устроила погром в столичном "Ашане"
Об этом сообщают группа "Киев Оперативный".
Свидетели рассказывают, что сначала девушки 16-17 лет начали бегать по магазину и ломать витрины. Впоследствии появились ребята этого же возраста и напали на охранников. В результате их задержали и вызвали полицию.
Правоохранители попросили отпустить несовершеннолетних до их приезда, но парни продолжали провоцировать охранников. Когда ребят выводили из магазина, на улице уже ждала компания, которая отбивала задержанных у правоохранителей.
Сообщается, что на месте работали 4 наряда патрульной полиции.
В Facebook пользователь Инна Шпак со ссылкой на охранников "Ашана" рассказывает, что такие нападения происходят уже в течение 2 месяцев.
"Короче, после события я успела пообщаться с охраной, такие набеги уже 2 месяца продолжаются - они говорят "Берковецкая банда" школьников в масках, которые крушат полки, просто берут товар, а еще и агрессивно себя ведут”, - рассказала свидетель.
По ее словам, молодые люди заходили в магазин, брали баллончики с краской и просто выносили их из зала.
"Родители, контролируйте своих детей после школы. Эти сегодня были под наркотой явно в неадеквате. Лично я в ступоре была. Даже не знаю, как такая банда могла себя так быстро обнаружить и терроризировать массив", - заявила Шпак.
Правоохранители доставили правонарушителей в Святошинское управления полиции и составили административные протоколы на трех парней за "Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде". Кроме того, по факту травмирования полицейского начато уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", которая предусматривает до трех лет лишения свободы.
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