Путин, вероятно, сам отдал приказ отравить Скрипаля, - МИД Британии
16 марта, 2018, 15:15
Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что скорее всего российский президент Владимир Путин принял решение применить военный нервный токсин для ликвидации бывшего российского агента
Об этом сообщает Reuters.
"Мы не имеем ничего против самих россиян. Русофобия не должна стать результатом последних событий", - заявил Джонсон.
Читайте также: Все о 14 загадочных смертях в Великобритании с "российским следом"
"Наша ссора связана с путинским Кремлем, и с его решением - и мы считаем, что вероятно это его собственное решение - использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны", - добавил министр.
Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- США, Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что отказ России ответить на вопрос Британии относительно отравления Скрипача указывает на ее ответственность.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Белый дом признал ответственность России за отравления Скрипаля.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-