Путин, вероятно, сам отдал приказ отравить Скрипаля, - МИД Британии

16 марта, 2018, 15:15

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что скорее всего российский президент Владимир Путин принял решение применить военный нервный токсин для ликвидации бывшего российского агента

Об этом сообщает Reuters.

"Мы не имеем ничего против самих россиян. Русофобия не должна стать результатом последних событий", - заявил Джонсон.

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"Наша ссора связана с путинским Кремлем, и с его решением - и мы считаем, что вероятно это его собственное решение - использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны", - добавил министр.

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