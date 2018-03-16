Путин дестабилизирует Украину перед выборами, чтобы получить "удобную" власть, - Олланд

16 марта, 2018, 20:05

Президент РФ Владимир Путин хочет накануне выборов 2019 года в Украине вбить клин в политическую среду, чтобы сделать ее хрупким

Об этом экс-президент Франции Франсуа Олланд говорил на встрече со студентами в рамках симпозиума "Революция и война в Украине и их итоги" в Варшаве, сообщает Еспресо.TV.

Симпозиум был организован Европейским институтом Натолин, на встрече и студенты из Украины.

"Если будем считать, что Дональд Трамп обеспечит нам безопасность - станем слабыми - и этим воспользуется Путин", - сказал экс-президент.

По его словам, Путин надеется на слабость украинского правительства и парламента - и возможно, это ошибка его аналитиков.

"Путин хочет накануне выборов вбить клин в политическую среду, чтобы сделать ее хрупким и отвлечь от него общественное мнение - а после получить гибкий, более склонное к договорамправительство", - пояснил Олланд.

По мнению Олланда, украинские политики должны быть ответственными и противостоять реализации этого плана. Политики ЕС должны удвоенными усилиями финансово и политически поддерживать украинское правительство, а также давление на РФ энергетическими санкциями, ведь от этого зависит безопасность и самой Европы.