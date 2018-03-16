Приложение для Chrome защитит ваш профиль от взлома, запоминая "интернет-почерк". Как это работает
Об этом пишет Tech Crunch.
Технология основана на том, что TypingDNA позволяет пользователям проверять свою личность, не используя телефон.
Вместо этого пользователь просто вводит свой логин и пароль на одном устройстве, затем TypingDNA анализирует то, как были введены те или иные символы, и по скорости и типа введения человека подтверждает, что это действительно он.
Таким образом, программа позволяет пользователем подтверждать свою личность, используя только одно устройство.
Технология определения уникальности "интернет-почерка" включает в себя типизацию набора по двум принципам - сколько времени занимает нажатие одной клавиши и как долго пользователь ее удерживает. По словам создателей, эти образцы уникальны - это можно проверить прямо на сайте TypingDNA.
В компании также рассказали, что со временем система привыкает к особенностям ввода пользователя и, получив достаточный уровень ложных срабатываний, будет ошибаться только на 0,1%.
Разработчики отметили, что пользователи печатают иначе, чем обычно, по множеству причин, однако технология без проблем может выучить сразу несколько типов введения от одного человека.
Стартап планирует работать с интернет-компаниями и продавать им свою технологию. Но для популяризации его создатели уже запустили бесплатное приложение для Chrome, которое работает как альтернатива двухфакторной аутентификации для широкого спектра сервисов, включая Amazon Web Services, Coinbase и Gmail.
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