Приложение для Chrome защитит ваш профиль от взлома, запоминая "интернет-почерк". Как это работает

16 марта, 2018, 11:44

Стартап DNA Typing представил альтернативный способ двухфакторной аутентификации - дополнительный уровень безопасности, который отправляет уникальные коды на отдельное устройство (обычно телефон), чтобы убедиться, что кто-то еще не пытается ввести ваш пароль на ноутбуке

Об этом пишет Tech Crunch.

Технология основана на том, что TypingDNA позволяет пользователям проверять свою личность, не используя телефон.

Вместо этого пользователь просто вводит свой логин и пароль на одном устройстве, затем TypingDNA анализирует то, как были введены те или иные символы, и по скорости и типа введения человека подтверждает, что это действительно он.

Таким образом, программа позволяет пользователем подтверждать свою личность, используя только одно устройство.

Технология определения уникальности "интернет-почерка" включает в себя типизацию набора по двум принципам - сколько времени занимает нажатие одной клавиши и как долго пользователь ее удерживает. По словам создателей, эти образцы уникальны - это можно проверить прямо на сайте TypingDNA.

В компании также рассказали, что со временем система привыкает к особенностям ввода пользователя и, получив достаточный уровень ложных срабатываний, будет ошибаться только на 0,1%.

Разработчики отметили, что пользователи печатают иначе, чем обычно, по множеству причин, однако технология без проблем может выучить сразу несколько типов введения от одного человека.

Стартап планирует работать с интернет-компаниями и продавать им свою технологию. Но для популяризации его создатели уже запустили бесплатное приложение для Chrome, которое работает как альтернатива двухфакторной аутентификации для широкого спектра сервисов, включая Amazon Web Services, Coinbase и Gmail.

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