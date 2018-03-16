Прихвостни "ДНР". В УЕФА в очередной раз не разглядели флаг террористической группировки на трибунах
Об этом сообщает "Футбол 24".
На запрос в пресс-службу УЕФА об инциденте с флагом "ДНР" на матче Лиги чемпионов в Риме, издание получило ответ, что дисциплинарный комитет организации решил не открывать дело по факту демонстрации символики незаконной группировки в секторе болельщиков "Ромы".
УЕФА 15 марта открыло производство в отношении матча "Рома" - "Шахтер", но по другим пунктам - использование итальянскими фанами пиротехники и фактам умышленного затягивания времени болбоями - юношами, которые подают футболистам мячи из-за пределов поля.
Как известно, регламентом УЕФА и ФИФА запрещается демонстрировать на трибунах любую политическую и религиозную символику.
Однако многочисленные инциденты с появлением на трибунах символики так называемых Новороссии", ДНР и ЛНР остаются без внимания УЕФА. Хотя эта атрибутика постоянно присутствует на секторах ультрас российских клубов.
В 2014 году за аналогичное нарушение избежал наказания испанский "Атлетик", фанаты которого вывесили флаг "ДНР" на матче группового раунда Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".
Еще один случай был зафиксирован в феврале этого года, когда на матче 1/16 финала Лиги Европы флаг "Новороссии" демонстрировали ультрас "Лацио".
- 13 февраля во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и "Шахтером" в Риме, итальянские болельщики размахивали флагом "ДНР".
- "Шахтер" проиграл "Роме" со счетом 0:1 и вылетел из Лиги чемпионов.
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