Прихвостни "ДНР". В УЕФА в очередной раз не разглядели флаг террористической группировки на трибунах

16 марта, 2018, 14:56

УЕФА не будет наказывать итальянскую "Рому" за то, что ее фанаты вывесили во время матча Лиги чемпионов против "Шахтера" флаг "ДНР"

Об этом сообщает "Футбол 24".

На запрос в пресс-службу УЕФА об инциденте с флагом "ДНР" на матче Лиги чемпионов в Риме, издание получило ответ, что дисциплинарный комитет организации решил не открывать дело по факту демонстрации символики незаконной группировки в секторе болельщиков "Ромы".

УЕФА 15 марта открыло производство в отношении матча "Рома" - "Шахтер", но по другим пунктам - использование итальянскими фанами пиротехники и фактам умышленного затягивания времени болбоями - юношами, которые подают футболистам мячи из-за пределов поля.

Как известно, регламентом УЕФА и ФИФА запрещается демонстрировать на трибунах любую политическую и религиозную символику.

Однако многочисленные инциденты с появлением на трибунах символики так называемых Новороссии", ДНР и ЛНР остаются без внимания УЕФА. Хотя эта атрибутика постоянно присутствует на секторах ультрас российских клубов.

В 2014 году за аналогичное нарушение избежал наказания испанский "Атлетик", фанаты которого вывесили флаг "ДНР" на матче группового раунда Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Еще один случай был зафиксирован в феврале этого года, когда на матче 1/16 финала Лиги Европы флаг "Новороссии" демонстрировали ультрас "Лацио".

13 февраля во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и "Шахтером" в Риме, итальянские болельщики размахивали флагом "ДНР".

"Шахтер" проиграл "Роме" со счетом 0:1 и вылетел из Лиги чемпионов.

Читайте также: Столкновения фанатов в Бильбао. Почему у российских нацистов и баскских антифашистов много общего