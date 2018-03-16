Правительство утвердило план мероприятий для борьбы с надвигающейся на Украину непогодой
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Планом предусмотрено создание 8 районных центров оперативного реагирования. По каждому району сформировано межведомственную группу сил общей численностью 43 тыс. личного состава и свыше 1,5 тыс. техники. Это сотрудники ГСЧС, Госводагентства, Укравтодора, Минэнергоугля, Нацполиции, Нацгвардии и Минобороны.
"Я обращаюсь к руководителям областей еще раз проработать вопрос ливневой инфраструктуры. После прохождения антициклона мы ожидаем скорого потепления, поэтому обращаю внимание коммунальных служб – состояние ливневой инфраструктуры должно быть проверено стопроцентно не только в городах, где ежегодно происходят подтопления, но и во всех населенных пунктах", - подчеркнул глава Минрегиона Геннадий Зубко.
По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, в случае осложнения обстоятельств в пунктах пропуска наводнения и схода льда основные силы межведомственной группировки сосредоточатся на эвакуации людей и имущества, доставке продуктов питания, медикаментов и других необходимых первоочередных средств, откачке воды из жилых зданий, укрепление дамб и тому подобное.
Отдельной задачей является защита гидросооружений Днепровского каскада водохранилищ, ГЭС, шлюзов, дамб. Для подрыва ледяных заторов во время схода льда предусмотрено 57 пиротехнических расчетов ГСЧС и ВСУ.
- Напомним, в течение выходных в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия. В частности, ожидаются метели, снегопад, дожди и штормовой ветер.
- Из-за осложнения погодных условий с 19:00 пятницы, 16 марта, до понедельника, 19 марта, вводится режим ограничения въезда тяжеловесного и большегрузного транспорта в Киев.
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