Правительство утвердило план мероприятий для борьбы с надвигающейся на Украину непогодой

16 марта, 2018, 17:59

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ утвердило план мероприятий в связи с непогодой, из-за которой в ближайшие дни две трети магистралей Украины будут под красным уровнем угрозы

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Планом предусмотрено создание 8 районных центров оперативного реагирования. По каждому району сформировано межведомственную группу сил общей численностью 43 тыс. личного состава и свыше 1,5 тыс. техники. Это сотрудники ГСЧС, Госводагентства, Укравтодора, Минэнергоугля, Нацполиции, Нацгвардии и Минобороны.

"Я обращаюсь к руководителям областей еще раз проработать вопрос ливневой инфраструктуры. После прохождения антициклона мы ожидаем скорого потепления, поэтому обращаю внимание коммунальных служб – состояние ливневой инфраструктуры должно быть проверено стопроцентно не только в городах, где ежегодно происходят подтопления, но и во всех населенных пунктах", - подчеркнул глава Минрегиона Геннадий Зубко.

По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, в случае осложнения обстоятельств в пунктах пропуска наводнения и схода льда основные силы межведомственной группировки сосредоточатся на эвакуации людей и имущества, доставке продуктов питания, медикаментов и других необходимых первоочередных средств, откачке воды из жилых зданий, укрепление дамб и тому подобное.

Отдельной задачей является защита гидросооружений Днепровского каскада водохранилищ, ГЭС, шлюзов, дамб. Для подрыва ледяных заторов во время схода льда предусмотрено 57 пиротехнических расчетов ГСЧС и ВСУ.