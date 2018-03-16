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Правительство расторгнет договор об экономическом сотрудничестве с Россией, - Гройсман


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров намерен на ближайшем заседании прекратить действие Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией, подписанной в 2011 году

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в комментарии каналу "112 Украина".

Он отметил, что украинская власть сейчас работает над тем, чтобы переориентировать экономику от той привязки, которую постоянно навязывала стране Россия.

"Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, - о расторжении программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", - подчеркнул Гройсман.

 

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