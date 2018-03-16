Правительство предлагает погасить долги за электричество для оккупированного Донбасса за счет госбюджета, - "Наши деньги"

16 марта, 2018, 14:45

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает погасить задолженность потребителей перед предприятиями, которые поставляют электроэнергию на оккупированные территории Донбасса, за счет средств государственного бюджета

Об этом говорится в законопроекте "Об особенностях погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии", вынесенного на рассмотрение правительственного комитета, сообщают "Наши деньги".

По данным издания, подтверждать задолженность предлагается межведомственной комиссией, которую создаст Кабмин. Также предложено списать задолженность ГП "Энергорынок" перед поставщиками электроэнергии на оккупированный Донбасс. При этом в представленных к законопроекту документах Минэнерго не указало сумму задолженности потребителей электроэнергии в ОРДЛО.

В пояснительной записке к законопроекту Минэнерго указало, что угледобывающие предприятия на начало года задолжали 11,34 млрд грн. Эти долги также предложено выплатить средствами госбюджета, а часть их списать.

Также запланировано, что участники процедуры погашения задолженности заменят между собой кредиторские и дебиторские обязательства ГП "Энергорынок" оплачивать их в течение 5 лет за счет целевой надбавки, предусмотренной НКРЭП в тарифах на распределение электрической энергии.

Ранее, 26 июля 2017 года, руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил о прекращении поставок электроэнергии на оккупированные территории. В свою очередь, Луганское облэнерго через суд отменило решение Кабмина по оплате долгов жителей оккупированной Луганщины за счет жителей остальной Украины.

С июля 2019 года в Украине должна заработать новая модель оптового рынка электроэнергии, будет создана товарная биржа и ликвидировано ГП "Энергорынок". На сегодня дебиторская задолженность ГП "Энергорынок" составляет 29,8 млрд грн, а кредиторская - 28,1 млрд грн.