Правительство до конца месяца согласует 1 млрд на модернизацию шахт

16 марта, 2018, 12:34

До конца марта Кабмин согласует механизм выделения 1 млрд грн на закупку оборудования для модернизации шахт

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Модернизация шахт: до конца марта окончательно согласуем механизм выделения 1 млрд грн госгарантий", - написал Гройсман.

Глава правительства также подчеркнул необходимость инвестирования в увеличение добычи угля.

"Надо инвестировать туда, где никто не украдет и где можно заложить возможности для увеличения добычи угля", - добавил премьер-министр.