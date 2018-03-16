Правительство до конца месяца согласует 1 млрд на модернизацию шахт
16 марта, 2018, 12:34
До конца марта Кабмин согласует механизм выделения 1 млрд грн на закупку оборудования для модернизации шахт
Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Модернизация шахт: до конца марта окончательно согласуем механизм выделения 1 млрд грн госгарантий", - написал Гройсман.
Глава правительства также подчеркнул необходимость инвестирования в увеличение добычи угля.
"Надо инвестировать туда, где никто не украдет и где можно заложить возможности для увеличения добычи угля", - добавил премьер-министр.
Модернизация шахт: до конца марта окончательно согласуем механизм выделения 1 млрд грн госгарантий. Нужно инвестировать туда, где никто не украдет и где можно заложить возможности для увеличения добычи угля. pic.twitter.com/h6H6HbxzUP— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 марта 2018 г.
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