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Порошенко назначил генерала Наева командующим Объединенных сил

Командующим объединенных сил на Донбассе назначен генерал-лейтенант Сергей Наев

Об этом президент Петр Порошенко заявил на брифинге в Луганской области, передает Еспресо.TV.

"Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на Командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказал Порошенко.

По его словам, перед Командующим объединенных сил поставлена задача – укрепить Вооруженные Силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способны освободить оккупированные территории.

Как пояснил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, президент сегодня посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построен контрольно-пропускной пункт через линию столкновения. Его работа заблокирована постоянными обстрелами российских оккупантов. Екатериновка была освобождена от российских оккупантов в феврале 2018 года.

Отметим, что Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. До этого проходил службу на должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ. В 2016 году был командующим войсками оперативного командования "Восток".

Среди фаворитов Наева изначально не было. Главным считался командующий высокомобильных десантных войск, генерал-лейтенант Михаил Забродский. Он же и командовал силами АТО до реорганизации. Кандидатура Наева возникла примерно две недели назад. По данным Еспресо.TV, лоббировал назначение Наева начальник Генерального штаба Виктор Муженко.

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