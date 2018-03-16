Порошенко назначил генерала Наева командующим Объединенных сил
Об этом президент Петр Порошенко заявил на брифинге в Луганской области, передает Еспресо.TV.
"Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на Командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказал Порошенко.
По его словам, перед Командующим объединенных сил поставлена задача – укрепить Вооруженные Силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способны освободить оккупированные территории.
Как пояснил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, президент сегодня посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построен контрольно-пропускной пункт через линию столкновения. Его работа заблокирована постоянными обстрелами российских оккупантов. Екатериновка была освобождена от российских оккупантов в феврале 2018 года.
Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построен контрольно пропускной пункт через линию столкновения, но его работу заблокировали постоянными обстрелами российские оккупанты. pic.twitter.com/qfuMcF4g3d— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 16 марта 2018 г.
Отметим, что Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. До этого проходил службу на должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ. В 2016 году был командующим войсками оперативного командования "Восток".
Среди фаворитов Наева изначально не было. Главным считался командующий высокомобильных десантных войск, генерал-лейтенант Михаил Забродский. Он же и командовал силами АТО до реорганизации. Кандидатура Наева возникла примерно две недели назад. По данным Еспресо.TV, лоббировал назначение Наева начальник Генерального штаба Виктор Муженко.
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- Напомним, 18 января Верховная Рада приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
- В закон не вернули правки о Минских договоренностях из-за их "плавающего характера".
- В России заявили, что закон "похоронит" Минские договоренности и что "категорически не согласны" с определением страны-агрессора.
- 22 февраля начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что сейчас на Донбассе продолжается изменение формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.
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