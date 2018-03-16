Певица и писательница Карпа вручила Макрону книгу Сенцова

16 марта, 2018, 13:11

Украинская певица и писательница Ирэна Карпа на Парижской книжной ярмарке вручила президенту Франции Эммануэлю Макрону книгу незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом Карпа сообщила в своем Facebook.

"Господин президент, - говорю я. - Это Олег Сенцов, украинский режиссер в российской тюрьме". - "Я знаю! я была на вечере в его поддержку!" - говорит министр культуры Франсуаз Ниссен. Спасибо ей, Макрон жмет мне руку. "А вы кто?" - спрашивает. "Я украинская писательница. Из украинского посольства... (Да, думаю, звучит абсурдно, но не для французов - Ромен Гари был консулом в Америке, может я не сильно на идиота смахиваю). "Нам очень нужна ваша поддержка в этом деле", - говорю. "Она у вас есть". И Эмманюэль Макрон взял книжку", - рассказала Карпа.

По словам писательницы, чтобы подойти к президенту, ей пришлось обращаться к толпе посетителей и проскочить мимо охраны.

"Когда между нами и дефиле оставалась толщина из трех-четырех граждан, стало ясно, что или сейчас, или ползти под ногами. И тогда я начала каждому заглядывать в глаза и говорить: "Это украинский политзаключенный. Режиссер в российской тюрьме. Мне очень важно передать его рассказ Макрону". И вдруг люди, как это бывает только в фильмах, начинают расступаться: да, мы знаем, это важно, идите. И я пошла. До границы секюрити. Дядя-агент-смит взглянул на мои красные губы, на обложку и ничего не сказал. Зато упитанная тетя-секюрити держала меня крепкими руками и говорила твердое "нет". Если бы я сопротивлялась, она бы и продолжила меня держать. А так я сделала вид, что сдаюсь, и тетка продвинулась дальше отжимать желающих что-то передать или коснуться к президенту. И тут он передо мной, этот красивый, улыбающийся и не намного больше меня Эммануэль Макрон", - добавила Карпа.

По словам певицы, люди, которые пропустили ее мимо толпы, после вручения книги Макрону поздравили ее с успехом.