Перемирие длилось недолго: оккупанты обстреляли позиции бойцов АТО из минометов
16 марта, 2018, 07:17
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать условия полного прекращения огня и четыре раза обстреляли позиции украинской армии
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
На Луганском направлении населенные пункты Луганское и Станица Луганская накрывали огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Донецком направлении оккупанты били из 82-мм минометов и стрелкового оружия по позициям защитников Водяного и Лебединского.
"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", - подытожили в штабе.
Отметим, что в своей сводке за 14 марта представители штаба сообщили, что в тот день стороны придерживались перемирия в полном объеме.
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