Перемирие длилось недолго: оккупанты обстреляли позиции бойцов АТО из минометов

16 марта, 2018, 07:17

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать условия полного прекращения огня и четыре раза обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Луганском направлении населенные пункты Луганское и Станица Луганская накрывали огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении оккупанты били из 82-мм минометов и стрелкового оружия по позициям защитников Водяного и Лебединского.

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", - подытожили в штабе.

Отметим, что в своей сводке за 14 марта представители штаба сообщили, что в тот день стороны придерживались перемирия в полном объеме.