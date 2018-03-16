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Перекись водорода не заживляет и не обеззараживает раны, - Супрун

То, что рану можно помазать перекисью водорода и это поможет ей быстро зажить, является мифом

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook.

По ее словам, 3% раствор перекиси водорода, который много семей используют как средство первой помощи при небольших ранениях, не заживляет и обеззараживает раны.

"Если почитать международную специализированную литературу — вы не найдете никаких доказательств относительно эффективности 3% раствора перекиси водорода в процессе заживления ран. Более концентрированный раствор (от 30% и выше) конечно подействует, однако тогда вы получите химический ожог", - написала Супрун.

Сомнительной также является свойство раствора перекиси водорода обезвреживать патогенные микроорганизмы и бактерии, поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, которая дезактивирует действие Н2О2.

На самой инструкции 3% раствора перекиси водорода написано, что "при применении препарата происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов.

"Перекись водорода эффективный для механического очищения раны — то есть с тем же результатом вы можете промыть ее прохладной или теплой проточной водой", - написала и.о. министра.

По ее словам, глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется может попасть в сосуды и перекрыть проток крови). Это не отменяет того, что перекись водорода полезна в других медицинских целях, например, для очистки инструментов. Однако не имеет убедительных подтверждений, что это средство помогает защитить рану от заражения и помогает зажить.

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