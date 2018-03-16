Оцифровать мозг, чтобы ожить в виртуальном мире. Ученые нашли способ загружать память в "облако", но это смертельно

16 марта, 2018, 12:41

Американский стартап Netcome заявил о разработке технологии, которая позволяет загрузить память клиента в облако. Однако, по словам сотрудников компании, этот процесс "на 100% смертельный"

Об этом пишет MIT Technology Review.

Nectome, основанный в 2016 году исследователями Массачусетского технологического института, планирует предложить эту услугу как коммерческую.

Для этого они способны превратить мозг человека в стекло, а после этого оцифровать полученный "слепок" нейронов мозга и воспроизвести память людей онлайн. Эта технология уже была опробована на кроликах и получила премию Brain Preservation Foundation.

"Идея заключается в том, что когда-нибудь в будущем ученые просканируют ваш стеклянный мозг и превратят его в компьютерную модель. Таким образом, кто-то, как вы, хотя и не совсем вы, будет чувствовать запах цветов снова, но где-то на сервере данных", - пишет издание.

Однако разработчики отмечают, что для того, чтобы процесс прошел успешно и произошла точная загрузка мозга в облако, необходимо выполнить его еще при жизни клиента, то есть, причиной смерти должна стать сама процедура.

"Пользовательский опыт будет идентичен самоубийству при помощи врача, - говорит Майкл Маккана, один из разработчиков. Люди, которые пойдут на такое, - это те, кто считает, что это действительно сработает".

Дело в том, что в этот момент, чтобы избежать повреждений органа, поток крови заменяется специальными бальзамирующими химическими веществами, которые позволяют сохранить структуру нейронов нетронутыми.

Еще одним недостатком технологии является то, что пока Netcome не может продемонстрировать, каким образом будет выглядеть цифровая копия мозга человека, но они планируют сделать это к 2024 году.

Дело также осложняется тем, что пока доказательств возможности добычи воспоминаний из мертвой ткани недостаточно.

[Слои клеток и синапсов сохранились в мозгу свиньи, вид через электронный микроскоп. Некоторые ученые считают, что отражение такого "соединения" может быть использовано для восстановления воспоминаний.]

Один из создателей стартапа Роберт Макинтайр стал одним из двадцати пяти человек, который подал заявку на оцифровку мозга. Для того чтобы присоединиться к листу ожидания, необходимо внести депозит в размере 10 000 долларов.

Nectome считает, что эта услуга вполне законна в некоторых штатах США, где приняты законы об эвтаназии, в том числе в Калифорнии - штате, где базируется стартап и где приняты более лояльные законы о "смерти с достоинством". Однако разработчики уверены, что технология будет использоваться только с 2021 года.

Читайте также: Люди не станут сильнее и не будут жить дольше. Ученые объясняют, почему наш вид достиг предела развития