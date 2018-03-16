NASA будет возвращать космический телескоп Kepler на Землю из-за недостатка топлива

16 марта, 2018, 15:23

В NASA заявили, что у космического телескопа Kepler заканчивается топливо и его скоро попытаются вернуть на Землю

Об этом говорится на сайте агенства.

"Мы не можем найти заправку в глубоком космосе, а у космического телескопа скоро закончится топливо. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев" — сообщил Чарли Собек, системный инженер миссии Kepler в заявлении NASA.

В 2013 году вышло из строя колесо, которое удерживало Kepler в правильной ориентации (чтобы он мог следовать на нужную часть космоса), но в NASA нашли способ стабилизировать телескоп раз в несколько месяцев при помощи давления солнечных лучей и продолжать миссию. Изначально она была рассчитана только на 3,5 года.

Сейчас в агентстве нет точных данных по остаткам топлива. Там могут только предполагать и оценивать запасы по косвенным показателям.

Сейчас там планируют завершить всю научную работу пока остается топливо для последнего маневра, который направит Kepler к Земле. Возможность изучить аппарат, который почти десятилетие провел в космосе может дать толчок развитию будущих телескопов за пределами нашей планеты.

О телескопе

Телескоп использовался для поиска экзопланет. С момента запуска в 2009 году Kepler обнаружил более 2500 подтвержденных экзопланет и еще столько же ожидают подтверждения.

На момент запуска телескопа астрономами было обнаружено лишь около 350 экзопланет, большинство из которых являются газовыми гигантами вроде Юпитера.

На таких планетах не могут развиваться организмы земного типа, а именно обитаемости экзопланет больше всего интересует ученых.

NASA разместила телескоп на солнечной орбите на расстоянии 150 млн км от Земли (расстояние от Земли до Солнца) для того, чтобы гравитация Земли и отраженный от Солнца свет не препятствовали работе точных приборов.

Все это время он проводил наблюдение за около 100 тысяч похожих на Солнце звезд, вокруг которых могут обращаться экзопланеты. Аппарат осуществлял поиск планет, находящихся вне Солнечной системы, с помощью транзитного метода.

Когда планета проходит по диску своей звезды, она закрывает от наблюдателя часть ее излучения. Анализируя колебания яркости светил, астрономы могут не только находить планеты, но также приблизительно оценивать их размер.

Наследником Kepler в деле поиска экзопланет станет телескоп TESS, который должны запустить уже 16 апреля 2018 года с космодрома на мысе Канаверал.

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