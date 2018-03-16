На "Азовстали" двое рабочих насмерть отравились газом, - СМИ
Об этом сообщает 0629 со ссылкой на источники.
Свидетель рассказал, что инцидент произошел в 14:00 на доменной печи. На место происшествия прибыли 5 экипажей скорой помощи, спасатели ГСЧС и множество заводской охраны.
По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, спасатели были на месте происшествия, выяснилось, что пожара нет. По предварительным данным, произошло отравление людей угарным газом.
В пресс-службе "Метинвеста" подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что ремонтник предприятия и сотрудник "Промсервиса" отравились газом. После обнаружения пострадавших им оперативно оказана первая доврачебная помощь. На место происшествия для проведения реанимационных действий прибыла бригада медиков. Врачи скорой констатировали факт смерти двух человек.
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