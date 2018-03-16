 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На "Азовстали" двое рабочих насмерть отравились газом, - СМИ

На четвертой доменной печи металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе произошла трагедия. Сообщается, что погибли двое мужчин

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на источники.

Свидетель рассказал, что инцидент произошел в 14:00 на доменной печи. На место происшествия прибыли 5 экипажей скорой помощи, спасатели ГСЧС и множество заводской охраны.

По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, спасатели были на месте происшествия, выяснилось, что пожара нет. По предварительным данным, произошло отравление людей угарным газом.

В пресс-службе "Метинвеста" подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что ремонтник предприятия и сотрудник "Промсервиса" отравились газом. После обнаружения пострадавших им оперативно оказана первая доврачебная помощь. На место происшествия для проведения реанимационных действий прибыла бригада медиков. Врачи скорой констатировали факт смерти двух человек.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать