На "Азовстали" двое рабочих насмерть отравились газом, - СМИ

16 марта, 2018, 22:32

На четвертой доменной печи металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе произошла трагедия. Сообщается, что погибли двое мужчин

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на источники.

Свидетель рассказал, что инцидент произошел в 14:00 на доменной печи. На место происшествия прибыли 5 экипажей скорой помощи, спасатели ГСЧС и множество заводской охраны.

По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, спасатели были на месте происшествия, выяснилось, что пожара нет. По предварительным данным, произошло отравление людей угарным газом.

В пресс-службе "Метинвеста" подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что ремонтник предприятия и сотрудник "Промсервиса" отравились газом. После обнаружения пострадавших им оперативно оказана первая доврачебная помощь. На место происшествия для проведения реанимационных действий прибыла бригада медиков. Врачи скорой констатировали факт смерти двух человек.