На Киевщине раскрыли убийство многодетной матери: заказали, чтобы отобрать бизнес
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
13 марта неизвестный подкараулил женщину, которая шла в садик за 3-летним сыном, и ножом нанес ей 24 ранения, после чего оставил место происшествия. Женщину привезли в больницу, где она и погибла.
Прокуратура обнаружила, что основанием для убийства 42-летней вдовы стал бизнес, который ей в наследство оставил муж. Желая отобрать указанный бизнес, заказчица нашла исполнителя, который за $12 тысяч согласился убить многодетную мать.
В результате следственно-розыскных действия полиция задержала 4 человек: исполнителя 1975 года рождения, 2 организаторов (1963 и 1996 г.), а также пособника (1996 г.). Всем задержанным объявлено подозрение по статье "Умышленное убийство".
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