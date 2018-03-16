На Киевщине раскрыли убийство многодетной матери: заказали, чтобы отобрать бизнес

16 марта, 2018, 20:22

Правоохранители задержали заказчиков и исполнителей заказного убийства многодетной матери в городе Фастов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

13 марта неизвестный подкараулил женщину, которая шла в садик за 3-летним сыном, и ножом нанес ей 24 ранения, после чего оставил место происшествия. Женщину привезли в больницу, где она и погибла.

Прокуратура обнаружила, что основанием для убийства 42-летней вдовы стал бизнес, который ей в наследство оставил муж. Желая отобрать указанный бизнес, заказчица нашла исполнителя, который за $12 тысяч согласился убить многодетную мать.

В результате следственно-розыскных действия полиция задержала 4 человек: исполнителя 1975 года рождения, 2 организаторов (1963 и 1996 г.), а также пособника (1996 г.). Всем задержанным объявлено подозрение по статье "Умышленное убийство".