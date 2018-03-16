 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Киевщине раскрыли убийство многодетной матери: заказали, чтобы отобрать бизнес

Правоохранители задержали заказчиков и исполнителей заказного убийства многодетной матери в городе Фастов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

13 марта неизвестный подкараулил женщину, которая шла в садик за 3-летним сыном, и ножом нанес ей 24 ранения, после чего оставил место происшествия. Женщину привезли в больницу, где она и погибла.

Прокуратура обнаружила, что основанием для убийства 42-летней вдовы стал бизнес, который ей в наследство оставил муж. Желая отобрать указанный бизнес, заказчица нашла исполнителя, который за $12 тысяч согласился убить многодетную мать.

В результате следственно-розыскных действия полиция задержала 4 человек: исполнителя 1975 года рождения, 2 организаторов (1963 и 1996 г.), а также пособника (1996 г.). Всем задержанным объявлено подозрение по статье "Умышленное убийство".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать