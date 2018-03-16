МВД не будет пускать россиян в консульство РФ для участия в незаконных выборах президента, - Аваков

16 марта, 2018, 17:37

Министр внутренних дел Украины обнародовал официальную позицию ведомства в связи с намеченными на 18 марта выборами президента Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня вызвал в Министерство временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине. Дипломату была доведена официальная позиция украинской стороны относительно выборов 18 марта на оккупированных территориях", – сообщил Аваков.

По его словам, в соответствии с нотой МИД Украины №610/23-110-236 от 21 февраля 2018 года, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временно оккупированных РФ территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь. МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны.

"На сегодня Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений. МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо! В этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Автономной Республики Крым, оккупацию частей Донецкой и Луганской областей, проведение незаконных выборов на этой суверенной украинской территории, нарушая все нормы международного права, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы нашего государства, на территории дипломатических миссий РФ, расположенных в Украине", – отметил Аваков.

Он добавил, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове – не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

"Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территориям, согласно Венской конвенции. Доступ в учреждения будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", – подчеркнул Аваков.

МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации с просьбой подчиниться законным требованиям Украины – не провоцировать ситуацию, придерживаться порядка и законов Украины.