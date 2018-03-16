Мэра города на Львовщине приговорили к 6,5 годам за взятку
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Так, городской голова осужден к 6,5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 3 года и с конфискацией имущества.
Его подельника, юрисконсульта горсовета, приговорили к 5,5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 2 года и с конфискацией имущества.
Мэр организовал преступную "схему" незаконного обогащения. Помогал с арендой коммунального имущества с последующим первоочередным правом выкупа. К преступлению привлек посредника – юрисконсульта горсовета.
В августе 2015 года злоумышленников задержали во время получения 18 тысяч гривен. Взятку они получили за предоставление в аренду офисного помещения и уменьшение арендной платы, а также за возможность последующего выкупа объекта недвижимости.
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