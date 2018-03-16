 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Лига Европы: результаты жеребьевки 1/4 финала


фото: twitter
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

При процедуре, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, не использовался посев.

В четвертьфинал попали английский "Арсенал", испанский "Атлетико", австрийский "Зальцбург", итальянский "Лацио", французский "Марсель", немецкий "Лейпциг", португальский "Спортинг" и российский ЦСКА.

В итоге сформировались следующие пары:

"Лейпциг" - "Марсель"

"Арсенал" - ЦСКА

"Атлетико" - "Спортинг"

"Лацио" - "Зальцбург"

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

16 марта, 2018 пятница

15 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать