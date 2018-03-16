Лига Европы: результаты жеребьевки 1/4 финала
16 марта, 2018, 14:11
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
При процедуре, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, не использовался посев.
В четвертьфинал попали английский "Арсенал", испанский "Атлетико", австрийский "Зальцбург", итальянский "Лацио", французский "Марсель", немецкий "Лейпциг", португальский "Спортинг" и российский ЦСКА.
В итоге сформировались следующие пары:
"Лейпциг" - "Марсель"
"Арсенал" - ЦСКА
"Атлетико" - "Спортинг"
"Лацио" - "Зальцбург"
- Первые четвертьфинальные матчи состоятся 5 апреля, ответные - 12 апреля.
- Финал Лиги Европы пройдет 16 мая в Лионе.
- Киевское "Динамо" прекратило борьбу в 1/8 финала Лиги Европы, уступив "Лацио".
- Сегодня в Ньоне также состоялась жеребьевка Лиги чемпионов.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-