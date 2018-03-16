Лига Европы: результаты жеребьевки 1/4 финала

16 марта, 2018, 14:11

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

При процедуре, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, не использовался посев.

В четвертьфинал попали английский "Арсенал", испанский "Атлетико", австрийский "Зальцбург", итальянский "Лацио", французский "Марсель", немецкий "Лейпциг", португальский "Спортинг" и российский ЦСКА.

В итоге сформировались следующие пары:

"Лейпциг" - "Марсель"

"Арсенал" - ЦСКА

"Атлетико" - "Спортинг"

"Лацио" - "Зальцбург"