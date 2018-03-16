Львов может стать первым украинским городом без маршруток

16 марта, 2018, 21:10

Транспортная комиссия Львовского городского совета поддержала петицию горожан о полном отказе от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и автобусов

Об этом сообщает "Новое время".

Комиссия приняла решение о полном переходе на электротранспорт и автобусы в течение 5 лет. Однако за это решение должен еще проголосовать Львовский городской совет. Вопрос об отказе от маршруток вынесли на рассмотрение уже на следующей неделе, заявил представитель депутатской комиссии Роман Иванцив.

По словам депутата, нужно еще разработать дорожную карту. Самое важное в депутатской инициативе, чтобы общественный транспорт был удобным, в том числе для людей с особыми потребностями. Отмечается, что компаниям, которые сейчас регулируют движение маршруток, может быть предложено другое сотрудничество.

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