Кэти Перри "украла" у 19-летнего парня первый поцелуй. Теперь ее обвиняют в харассменте

16 марта, 2018, 16:45

Известная певица поцеловала парня, который до того ни разу этого не делал. За это ее начали обвинять в харассменте и упрекать неподобающим поведением

На инцидент обратило внимание издание People.

11 марта в эфир вышел новый сезон телешоу 'American Idol', в первом выпуске которого принял участие 19-летний Бенджамин Глейз из Оклахомы.

Во время прослушивания жюри, в которое входят Кэти Перри, Лайонел Ричи и кантри-певец Люк Брайан, музыканта начали расспрашивать о его биографии.

Выяснилось, что он работает кассиром и еще ни разу не целовался (этот вопрос обыгрывало название песни Кэти Перри "I kissed a girl"). Перри решила это исправить и попросила Глейза поцеловать ее в щеку - а потом резко повернулась и поцеловала его в губы. Глейз, ко всеобщему веселью, от неожиданности оступился и упал.

Прослушивание Бенджамина Глейза на "American Idol"

Оказалось, Глейзу поцелуй не понравился. Парень рассказал, что он родом из консервативной семьи и надеялся отложить момент первого поцелуя до настоящей влюбленности.

В интервью The New York Times Глейз сказал, что поцелуй был "немного некомфортным", и уточнил, что отказался бы целоваться с Перри, если бы она его об этом прямо попросила. "Я знаю, что множество ребят были бы в восторге от этого, но не я. Я очень хотел, чтобы мой первый поцелуй был особенным", - пояснил Глейз.

После этого американские СМИ начали писать о "деликатныо", "нежелательном" и "насильственном" поцелуе со стороны Кэти Перри, который нарушает принцип согласия.

Некоторые прямо обвинили ее в харассменте, заявив, что такие эпизоды неуместно пускать в эфир в эпоху #MeToo.

"Маленькая невинная шутка. Если подумать, то это комплимент. Льстит, ну правда. Кто-то знаменитый, старший по возрасту одаривает тебя вниманием, о котором многие только мечтают. Принимающая сторона вежливо это отклоняет. Так в чем проблема?" - написал журнал Salon.

Издание пришло к выводу, что Перри, конечно, и близко не Харви Вайнштайн - но она все равно сделала то, что не имела права делать. Просто потому, что не подумала, что это может кому-то не понравиться.

Сам Бенджамин Глейз поспешил заявить, что не считает случившееся харассментом. У себя в инстаграме он написал, что не жалуется на поцелуй и не обижен на Перри - что бы об этом не писали в газетах.

"Мне надо было быть готовым выступать в любых обстоятельствах. Да, мне стало некомфортно в том смысле, что я никогда не целовался и не ожидал чего-то подобного. Но моя главная цель - достучаться до людей с помощью общей любви к музыке, а не провоцировать агрессию или конфликты".

Глейз также рассказал, что после прослушивания на телешоу познакомился с девушкой по имени Керри, и представил ее в прессе. По словам Глейз, их первый поцелуй был именно таким, как он мечтал: "Да, поцелуй с Кэти Перри был первым, но поцелуй с Керри - первым настоящим".

Сама Керри назвала инцидент на телешоу "прикольным" и порадовалась за бойфренда, который целовался со знаменитостью.

Справка:

Что такое харассмент?

Харассмент - это общий термин для целого списка поступков, которые задевают или унижают человека, создают неблагоприятную обстановку, вызывают чувство стыда или пугают. Это могут быть и слова, и жесты, и действия - от свиста вслед на улице до принудительного секса.

Что за движение #MeToo

Под хештегом #MeToo люди рассказывают о том, как стали жертвами сексуальных домогательств.

Флешмоб начался с сообщения американской актрисы и певицы Алисы Милано. В своем Twitter она написала: "Совет от друга: если все женщины, которые пережили сексуальное домогательство, напишут "Я", мы сможем показать людям масштаб проблемы".

If you've been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15 октября 2017 г.

Милано призвала всех, кто имел дело с домогательствами, поддержать акцию.

В некоторых сообщениях не уточнялось, о ком именно идет речь, зато кто-то прямо обвинил конкретных людей. Больше всего досталось Харви Вайнштайну — его обвинили в домогательствах к более чем сорока известным женщинам.

Кто такой Вайнштайн

Вайнштайн - один из самых влиятельных голливудских продюсеров. Ленты, созданные с его участием, неоднократно завоевывали "Оскар", который вручает Американская киноакадемия, в различных номинациях, в том числе за лучший фильм.

В начале октября в The New Yorker и The New York Times вышли статьи о многочисленных жалобах женщин на домогательства со стороны известного продюсера. Это вызвало волну признаний и новых секс-скандалов с другими известными людьми.

10 октября 2017 он был вынужден покинуть собственную компанию The Weinstein Company, которую он создал вместе со своим братом Бобом, из-за секс-скандала.

Власти Франции лишили его ордена Почетного легиона, а члены Американской киноакадемии исключили продюсера из своего состава.