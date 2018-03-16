Кэти Перри "украла" у 19-летнего парня первый поцелуй. Теперь ее обвиняют в харассменте
На инцидент обратило внимание издание People.
11 марта в эфир вышел новый сезон телешоу 'American Idol', в первом выпуске которого принял участие 19-летний Бенджамин Глейз из Оклахомы.
Во время прослушивания жюри, в которое входят Кэти Перри, Лайонел Ричи и кантри-певец Люк Брайан, музыканта начали расспрашивать о его биографии.
Выяснилось, что он работает кассиром и еще ни разу не целовался (этот вопрос обыгрывало название песни Кэти Перри "I kissed a girl"). Перри решила это исправить и попросила Глейза поцеловать ее в щеку - а потом резко повернулась и поцеловала его в губы. Глейз, ко всеобщему веселью, от неожиданности оступился и упал.
Прослушивание Бенджамина Глейза на "American Idol"
Оказалось, Глейзу поцелуй не понравился. Парень рассказал, что он родом из консервативной семьи и надеялся отложить момент первого поцелуя до настоящей влюбленности.
В интервью The New York Times Глейз сказал, что поцелуй был "немного некомфортным", и уточнил, что отказался бы целоваться с Перри, если бы она его об этом прямо попросила. "Я знаю, что множество ребят были бы в восторге от этого, но не я. Я очень хотел, чтобы мой первый поцелуй был особенным", - пояснил Глейз.
После этого американские СМИ начали писать о "деликатныо", "нежелательном" и "насильственном" поцелуе со стороны Кэти Перри, который нарушает принцип согласия.
Некоторые прямо обвинили ее в харассменте, заявив, что такие эпизоды неуместно пускать в эфир в эпоху #MeToo.
"Маленькая невинная шутка. Если подумать, то это комплимент. Льстит, ну правда. Кто-то знаменитый, старший по возрасту одаривает тебя вниманием, о котором многие только мечтают. Принимающая сторона вежливо это отклоняет. Так в чем проблема?" - написал журнал Salon.
Издание пришло к выводу, что Перри, конечно, и близко не Харви Вайнштайн - но она все равно сделала то, что не имела права делать. Просто потому, что не подумала, что это может кому-то не понравиться.
Сам Бенджамин Глейз поспешил заявить, что не считает случившееся харассментом. У себя в инстаграме он написал, что не жалуется на поцелуй и не обижен на Перри - что бы об этом не писали в газетах.
Hi everyone, I would like to clear a few things up for anyone who is confused, concerned, or angry. I am not complaining about the kiss from Katy Perry at all, doing a few news reports and being interviewed by many different reporters has caused some major questions. The way certain articles are worded is not done by me, and my true intentions are not accurately represented in every article you read about the situation. I am not complaining about the kiss, I am very honored and thankful to have been apart of American Idol. The main purpose for the show is to find stars and new music artist. I do wish I would have performed better in the moment. I should have picked another song to sing and calmed myself down regardless of the kiss. I should have been able to perform under pressure. I do not think I was sexually harassed by Katy Perry and I am thankful for the judges comments and critiques. I was uncomfortable in a sense of how I have never been kissed before and was not expecting it. My main goal is to reach people through the universal love of music and not cause strife or anger against anyone or about any situation! Please take into consideration that I don't believe my views have been appropriately communicated through the media! Thank you to everyone who has followed me in this journey and I hope I answered a few questions. . . . . . #americanidol #katyperry #music
"Мне надо было быть готовым выступать в любых обстоятельствах. Да, мне стало некомфортно в том смысле, что я никогда не целовался и не ожидал чего-то подобного. Но моя главная цель - достучаться до людей с помощью общей любви к музыке, а не провоцировать агрессию или конфликты".
Глейз также рассказал, что после прослушивания на телешоу познакомился с девушкой по имени Керри, и представил ее в прессе. По словам Глейз, их первый поцелуй был именно таким, как он мечтал: "Да, поцелуй с Кэти Перри был первым, но поцелуй с Керри - первым настоящим".
Сама Керри назвала инцидент на телешоу "прикольным" и порадовалась за бойфренда, который целовался со знаменитостью.
Справка:
Что такое харассмент?
Харассмент - это общий термин для целого списка поступков, которые задевают или унижают человека, создают неблагоприятную обстановку, вызывают чувство стыда или пугают. Это могут быть и слова, и жесты, и действия - от свиста вслед на улице до принудительного секса.
Что за движение #MeToo
Под хештегом #MeToo люди рассказывают о том, как стали жертвами сексуальных домогательств.
Флешмоб начался с сообщения американской актрисы и певицы Алисы Милано. В своем Twitter она написала: "Совет от друга: если все женщины, которые пережили сексуальное домогательство, напишут "Я", мы сможем показать людям масштаб проблемы".
If you've been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15 октября 2017 г.
Милано призвала всех, кто имел дело с домогательствами, поддержать акцию.
В некоторых сообщениях не уточнялось, о ком именно идет речь, зато кто-то прямо обвинил конкретных людей. Больше всего досталось Харви Вайнштайну — его обвинили в домогательствах к более чем сорока известным женщинам.
Кто такой Вайнштайн
Вайнштайн - один из самых влиятельных голливудских продюсеров. Ленты, созданные с его участием, неоднократно завоевывали "Оскар", который вручает Американская киноакадемия, в различных номинациях, в том числе за лучший фильм.
В начале октября в The New Yorker и The New York Times вышли статьи о многочисленных жалобах женщин на домогательства со стороны известного продюсера. Это вызвало волну признаний и новых секс-скандалов с другими известными людьми.
10 октября 2017 он был вынужден покинуть собственную компанию The Weinstein Company, которую он создал вместе со своим братом Бобом, из-за секс-скандала.
Власти Франции лишили его ордена Почетного легиона, а члены Американской киноакадемии исключили продюсера из своего состава.
- В начале ноября секс-скандал развернулся и вокруг Кевина Спейси - после обвинений со стороны актера Энтони Рэппа в домогательствах в 1986 году, когда Рэпп был несовершеннолетним.
- Поэтому актер лишился контракта с Netflix, а сервис прекратил съемки сериала "Карточный домик".
- Кроме Рэппа, в домогательствах актера обвинили еще несколько человек, среди которых режиссер-документалист Тони Монтана, бармен из Великобритании Дэниэл Билл и актер Роберто Кавазос.
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
-
Читайте также
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей