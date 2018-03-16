Канада выделяет 5 млн на поддержку ВСУ

16 марта, 2018, 23:13

Канада выделяет 4,65 млн канадских долларов на поддержку программ по подготовке военных Вооруженных сил Украины

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня, чтобы помочь укрепить устойчивость Украины, я объявляю о выделении 4,65 млн долларов на поддержку по подготовке Вооруженных сил Украины", - подчеркнула Фриланд.

По ее словам, это финансирование поможет с обеспечением оборудования для оказания первой помощи и осуществления подготовки для военного и полицейского персонала.