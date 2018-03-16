 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Канада выделяет 5 млн на поддержку ВСУ

Канада выделяет 4,65 млн канадских долларов на поддержку программ по подготовке военных Вооруженных сил Украины

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня, чтобы помочь укрепить устойчивость Украины, я объявляю о выделении 4,65 млн долларов на поддержку по подготовке Вооруженных сил Украины", - подчеркнула Фриланд.

По ее словам, это финансирование поможет с обеспечением оборудования для оказания первой помощи и осуществления подготовки для военного и полицейского персонала.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2018 суббота

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

17 марта, 2018 суббота

16 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать